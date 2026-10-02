    • 2 de octubre de 2026 - 07:26

    Lula aventaja por cinco puntos a Flávio Bolsonaro, pero no evitaría la segunda vuelta en Brasil

    Uno de los últimos sondeos ubicó al presidente brasileño con el 45% de los votos válidos, frente al 40% del senador. El relevamiento también midió el nivel de decisión de los electores.

    Lula busca la reelección.

    Lula busca la reelección.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, obtiene el 45% de la intención de voto válida frente al 40% del senador Flávio Bolsonaro, según una encuesta del instituto Datafolha difundida este jueves. El relevamiento muestra una diferencia de cinco puntos porcentuales entre ambos dirigentes de cara a las elecciones presidenciales.

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    Al considerar el total de las preferencias, incluidos los votos en blanco, nulos y los indecisos, Lula alcanza el 42%, mientras que Flávio Bolsonaro reúne el 38%. En el mismo escenario, el escritor Augusto Cury, del partido Adelante, registra el 4%; mientras que Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático, y Renan Santos, de Misión, obtienen un 3% cada uno.

    De acuerdo con el sistema electoral brasileño, si ningún candidato consigue más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta, los dos postulantes más votados deberán enfrentarse en un balotaje previsto para el 25 de octubre.

    Qué dice la encuesta sobre la decisión de los votantes

    El estudio de Datafolha también consultó a los electores sobre la firmeza de sus preferencias. Según los resultados, el 78% asegura tener su voto presidencial totalmente decidido, mientras que el 19% reconoce que todavía podría cambiar de opinión.

    Entre quienes apoyan a Lula, el 88% afirma que ya definió su elección. En el caso de los votantes de Flávio Bolsonaro, el porcentaje de quienes dicen tener decidido su sufragio alcanza el 85%.

    Cómo se realizó el relevamiento

    La encuesta fue realizada entre el 28 y el 30 de septiembre, con entrevistas a 2.506 personas de 16 años o más en 152 municipios de Brasil. El estudio tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

    Los resultados corresponden a las preferencias registradas durante el período de trabajo de campo y pueden variar a medida que avance la campaña electoral.

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