Netanyahu habló del terror en Flydubai y confirmó que un piloto quiso estrellar el avión

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , se refirió este miércoles al grave episodio ocurrido a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai y aseguró que uno de los pilotos habría intentado estrellar el avión , después de atacar a su compañero dentro de la cabina. La aeronave, que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv, debió desviarse y realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

Drama en un vuelo de Flydubai: pasajeros grabaron a los pilotos heridos tras el violento episodio

Terror en un vuelo de Flydubai: Israel aseguró que "un terrorista quería estrellar el avión"

Las declaraciones del mandatario israelí se produjeron después de que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir , ya hubiera atribuido el episodio a un intento de atentado. Horas antes, el funcionario había afirmado públicamente que un “terrorista” quería provocar la caída del avión y matar a los israelíes que viajaban a bordo. La investigación sobre las circunstancias y motivaciones del incidente, sin embargo, continúa abierta.

Previamente se había informado la versión difundida por el Gobierno israelí, luego de conocerse los videos y testimonios de los pasajeros que vivieron momentos de extrema tensión durante el vuelo.

En un video difundido en sus redes sociales, Netanyahu calificó lo sucedido como un “incidente de seguridad muy grave” y aseguró que pudo comunicarse directamente con uno de los pasajeros israelíes que viajaban en la aeronave.

De acuerdo con el relato transmitido por el primer ministro, durante el tramo final del viaje uno de los pilotos atacó al otro y posteriormente habría intentado provocar la caída del avión.

Netanyahu sostuvo que el pasajero con el que habló le contó que “el avión empezó a caer en picado”, antes de que otras personas lograran intervenir y evitar que la situación terminara en una tragedia. El mandatario agradeció a quienes participaron para controlar el episodio, entre ellos integrantes de la tripulación y pasajeros.

La nueva declaración presidencial refuerza así públicamente la hipótesis que Ben Gvir había planteado durante las primeras horas posteriores al aterrizaje. Hasta el momento, esa interpretación corresponde a la versión sostenida por autoridades israelíes y la secuencia completa todavía debe ser establecida por la investigación.

Pasajeros del vuelo de Flydubai mostraron manchas de sangre en su ropa tras el violento episodio ocurrido a bordo, que obligó al avión a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. (Foto: gentileza Times of Israel).

El dramático episodio dentro de la cabina

El vuelo FZ1073 de Flydubai había partido desde Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurión, en Tel Aviv. Durante el trayecto se produjo un grave incidente dentro de la cabina que obligó a desviar la aeronave hacia el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita.

Según los testimonios difundidos después del aterrizaje, uno de los pilotos habría atacado a su compañero mientras el avión se encontraba en vuelo. Pasajeros relataron que la aeronave realizó movimientos bruscos y perdió altura rápidamente durante algunos minutos. Algunos de ellos intervinieron para ayudar a controlar al presunto agresor, mientras otra persona con experiencia de vuelo habría colaborado para recuperar el control de la situación.

Flydubai confirmó oficialmente que el avión sufrió un “incidente” durante el trayecto y señaló que finalmente aterrizó de manera segura en Tabuk. La compañía informó además que estaba trabajando junto con las autoridades correspondientes para esclarecer lo sucedido.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan reconstruir qué ocurrió exactamente dentro de la cabina y determinar las motivaciones detrás del ataque.