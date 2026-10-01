Quién es Christa Pike, la mujer que sigue con vida tras recibir dos dosis de la inyección letal durante su ejecución en Tennessee

Christa Gail Pike, de 50 años, se convirtió en el centro de un hecho sin precedentes en el sistema penitenciario de Estados Unidos. Tras permanecer tres décadas en el corredor de la muerte, sobrevivió a la administración de dos dosis de la inyección letal durante su proceso de ejecución en el estado de Tennessee, un acontecimiento extraordinario que paralizó el procedimiento y obligó a trasladarla a un centro de salud.
El crimen que la llevó al corredor de la muerte
En enero de 1995, con apenas 18 años, Christa Pike participaba en el programa de formación laboral Job Corps en Knoxville, Tennessee. En ese contexto, junto a su novio de 17 años, Tadaryl Shipp, atrajo a una zona boscosa a su compañera Colleen Slemmer, de 19 años. Convencida de que Slemmer intentaba interferir en su relación sentimental, Pike la atacó brutalmente con una navaja y trozos de asfalto. Durante el ataque, le grabaron un pentagrama en el pecho.
Su novio, al ser menor de edad al momento del hecho, recibió una pena de cadena perpetua.
Un perfil atravesado por la trauma y la salud mental
A lo largo de los años de apelaciones, la defensa de Pike argumentó que al momento del crimen la joven sufría severos trastornos de salud mental —posteriormente diagnosticados como trastorno bipolar y estrés postraumático— y que había sido víctima de graves abusos y traumas durante su infancia. En sus peticiones de clemencia, Pike expresó arrepentimiento por lo sucedido:
"Yo era una joven de 18 años con una enfermedad mental. Tardé muchos años en comprender la gravedad de lo que había hecho... Me repugna pensar que fui capaz de cometer un crimen así", señaló ante las autoridades judiciales.
Las dos dosis de pentobarbital y la ejecución fallida
El procedimiento estaba programado tras levantarse las últimas suspensiones judiciales por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Sin embargo, la aplicación del protocolo con pentobarbital no tuvo el desenlace previsto:
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Primera dosis: Pike permaneció consciente durante varios minutos, hablando y cantando junto a su guía espiritual. Al no perder el conocimiento, se mantuvo la respiración audible y los movimientos corporales.
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Segunda dosis: Siguiendo el protocolo estatal que prevé una segunda ronda si la primera no surte efecto, se le administró una nueva dosis. Sin embargo, los testigos periodísticos presentes reportaron que la reclusa continuó respirando, roncando fuertemente y moviendo el cuello sobre la camilla.
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Interrupción: Tras casi una hora sin que se produjera el deceso, las autoridades suspendieron el procedimiento y desconectaron el sistema de audio para los testigos. Pike fue trasladada en ambulancia a un centro médico para recibir asistencia.
Incertidumbre jurídica
El desenlace de la jornada dejó al sistema legal de Tennessee en una situación inédita. Los abogados de la reclusa presentaron mociones de emergencia argumentando que el protocolo estatal no contempla qué medidas tomar cuando un prisionero sobrevive a las dosis máximas estipuladas de fármacos letales. Por el momento, la condena sigue vigente, pero el procedimiento quedó frenado a la espera de definiciones judiciales y de la evaluación sobre su estado de salud.