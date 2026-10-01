En 1996, Pike fue condenada a la pena capital, convirtiéndose en la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee y la primera con posibilidades de ser ejecutada en ese estado en más de 200 años.

Quién es Christa Pike, la mujer que sigue con vida tras recibir dos dosis de la inyección letal durante su ejecución en Tennessee

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Christa Gail Pike, de 50 años, se convirtió en el centro de un hecho sin precedentes en el sistema penitenciario de Estados Unidos. Tras permanecer tres décadas en el corredor de la muerte, sobrevivió a la administración de dos dosis de la inyección letal durante su proceso de ejecución en el estado de Tennessee, un acontecimiento extraordinario que paralizó el procedimiento y obligó a trasladarla a un centro de salud.

El crimen que la llevó al corredor de la muerte En enero de 1995, con apenas 18 años, Christa Pike participaba en el programa de formación laboral Job Corps en Knoxville, Tennessee. En ese contexto, junto a su novio de 17 años, Tadaryl Shipp, atrajo a una zona boscosa a su compañera Colleen Slemmer, de 19 años. Convencida de que Slemmer intentaba interferir en su relación sentimental, Pike la atacó brutalmente con una navaja y trozos de asfalto. Durante el ataque, le grabaron un pentagrama en el pecho.

Su novio, al ser menor de edad al momento del hecho, recibió una pena de cadena perpetua.

Un perfil atravesado por la trauma y la salud mental A lo largo de los años de apelaciones, la defensa de Pike argumentó que al momento del crimen la joven sufría severos trastornos de salud mental —posteriormente diagnosticados como trastorno bipolar y estrés postraumático— y que había sido víctima de graves abusos y traumas durante su infancia. En sus peticiones de clemencia, Pike expresó arrepentimiento por lo sucedido:

"Yo era una joven de 18 años con una enfermedad mental. Tardé muchos años en comprender la gravedad de lo que había hecho... Me repugna pensar que fui capaz de cometer un crimen así", señaló ante las autoridades judiciales.