"Sentí que el avión iba en picada": habló el piloto apuñalado que fue héroe en el vuelo de Flydubai

"Sentí que el avión iba en picada", relató el piloto indio Smit Machchhar durante una emotiva llamada con el primer ministro de su país, Narendra Modi, al recordar el instante crítico en el que, gravemente herido y apuñalado, logró abrir la puerta de la cabina de s u vuelo de Flydubai para salvar a los pasajeros.

Lula aventaja por cinco puntos a Flávio Bolsonaro, pero no evitaría la segunda vuelta en Brasil

Netanyahu habló del terror en Flydubai y confirmó que un piloto quiso estrellar el avión

" Llevo 17 años volando, señor, y soy capitán desde hace 11 años. Puedo saber, incluso con los ojos cerrados , lo que está pasando en el avión. Cuando estaba en el suelo, sentí que el avión iba en picado", narró Machchhar en la conversación telefónica, difundida este viernes.

"Y sabía perfectamente que la puerta estaba justo ahí, solo tenía que hacer un último esfuerzo para abrirla. Y aun así me seguían golpeando. Simplemente la abrí, señor, y los demás entraron", confesó el piloto al mandatario indio.

" Estaba intentando salvar mi propia vida, pero sabía que no podía permitir que toda esa gente muriera ", afirmó el comandante.

Smit Machchhar, a quien se ve con un tubo en la nariz y vendajes en la cabeza y las manos, habló con Modi desde una cama de hospital en Abu Dabi durante un vídeo de casi 10 minutos publicado en la cuenta de X del primer ministro, secándose las lágrimas mientras narraba su experiencia.

Durante el ataque de su copiloto, Machchhar recitó el Hanuman Chalisa, un himno hindú dedicado a la deidad mono Hanuman, y aseguró que "el señor Hanuman" le "dio valor".

An unforgettable conversation with Captain Smit, filled with pride and emotions. pic.twitter.com/CCf46PKOWR — Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2026

El piloto indio Smit Machchhar, apuñalado en ese vuelo de Flydubai, fue aclamado como un héroe por líderes mundiales como Donald Trump, Narendra Modi y Benjamin Netanyahu, tras hacer valer su década de experiencia para impedir un posible accidente.

El capitán Machchhar, quien se unió a la aerolínea emiratí en 2022, pilotaba el vuelo FZ1073 entre Dubái y Tel Aviv (Israel) el miércoles cuando su compañero de cabina presuntamente lo atacó e intentó estrellar la aeronave.

El piloto indio logró enviar una señal de emergencia y abrir la cabina de los pilotos durante el altercado, al tiempo que el avión descendía en picado durante unos dos minutos, causando pánico entre los más de 170 pasajeros.

El Ministerio de Asuntos Exteriores indio confirmó en un comunicado una mejora en la salud del piloto.

Según el Gobierno, Machchhar fue trasladado desde el hospital de Tabuk (Arabia Saudí) a un centro médico en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) para continuar su recuperación, mientras las autoridades investigan este grave incidente de seguridad internacional.

Modi elogió la valentía de Machchhar y dijo que su presencia salvó vidas y salvó la reputación de los pilotos indios.

Qué pasó con el copiloto que lo atacó

El copiloto, acusado de atacar a su compañero en la cabina, quedó detenido en Tabuk, la ciudad de Arabia Saudita donde finalmente aterrizó el avión de Flydubai. Por ahora, su nombre no fue difundido públicamente.

La información difundida por distintas fuentes indica que se trataría de un ciudadano de Omán, aunque su identidad y sus antecedentes todavía son materia de investigación.

Israel calificó el episodio como un posible ataque terrorista y busca determinar si el copiloto tenía la intención deliberada de estrellar el avión.

La nacionalidad atribuida al atacante también despertó interrogantes porque Omán e Israel no mantienen relaciones diplomáticas. Sin embargo, todavía no existe una conclusión pública que determine cómo fue seleccionado el tripulante para operar esa ruta ni si su nacionalidad tuvo alguna relación con el ataque.