La Serena: falleció Iskandar Buale, histórico empresario y pilar del clásico Hotel Costa Real que eligen muchos sanjuaninos cada verano

Se trata de un empresario sirio muy querido en la Región de Coquimbo.

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El turismo y la hotelería de la Región de Coquimbo despiden por estas horas a una de sus figuras más queridas y emblemáticas. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Iskandar Mahmud Buale Darwich, reconocido y respetado empresario local, histórico propietario del Hotel Costa Real y un pilar fundamental del comercio y la comunidad de La Serena.

Su partida genera un profundo pesar tanto en la sociedad chilena como entre los miles de turistas argentinos —con especial arraigo en los visitantes de la provincia de San Juan— que año tras año, durante cada temporada de verano, eligen ese emblemático establecimiento como su hogar temporal en la costa del Pacífico.

Una vida dedicada al desarrollo turístico y comercial Ligado por décadas al comercio y fuertemente arraigado a la colectividad de la colonia siria en la Región de Coquimbo, Iskandar Buale construyó una trayectoria basada en el esfuerzo familiar y la visión de futuro.

La historia de la familia en el rubro hotelero comenzó a escribirse con fuerza en 1986, cuando dieron vida al recordado Hotel Mediterráneo, ubicado en pleno corazón serenense (en la intersección de las calles Cordovez y Cienfuegos), un clásico que funcionó hasta el año 2002.

Años más tarde, con el afán de seguir jerarquizando la oferta de alojamiento de la zona, la familia concretó en 1998 la inauguración del Hotel Costa Real. Con los años, el establecimiento se consolidó como un ícono indiscutido de La Serena, destacándose por su calidez, su céntrica ubicación y transformándose en un punto de encuentro y referencia ineludible para las familias trasandinas que cruzaban la cordillera por el Paso de Agua Negra rumbo a las playas chilenas.