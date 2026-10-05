Las acciones brasileñas se dispararon tras el triunfo de Flávio Bolsonaro en primera vuelta

Las acciones brasileñas registraron fuertes subas este lunes luego de que el senador Flávio Bolsonaro sorprendiera en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y quedara primero, por delante del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva . El resultado generó expectativas entre los inversores sobre un eventual cambio en la orientación económica del país.

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En las operaciones previas a la apertura de Wall Street, los papeles de importantes compañías brasileñas mostraron avances de dos dígitos . Entre las principales subas se destacaron Bradesco, con 15,2% , Itaú, con 14,4%, Nubank, con 12,2%, Petrobras, con 10,3%, y Vale, con 6,4%.

La reacción también se trasladó a la Bolsa de San Pablo. El índice Bovespa llegó a avanzar alrededor de 8% , superó los 208.000 puntos y alcanzó por primera vez el nivel de los 200.000 puntos, impulsado por las expectativas que generó el resultado electoral. Algunas acciones, como Magazine Luiza, Cosan, Cyrela y B3, llegaron a registrar ganancias superiores al 20% durante la jornada.

Flávio Bolsonaro obtuvo 47,03% de los votos válidos , mientras que Lula alcanzó el 45,16% , por lo que ambos se enfrentarán en el balotaje del 25 de octubre . El resultado fue considerado sorpresivo porque buena parte de las encuestas previas ubicaban al presidente brasileño en el primer lugar de la primera vuelta.

Para los inversores, el desempeño de Bolsonaro aumentó las posibilidades de un cambio de gobierno y abrió expectativas sobre una eventual política económica con mayor disciplina fiscal, reformas, privatizaciones y reducción de impuestos . Esa lectura favoreció especialmente a las empresas vinculadas al consumo interno, el crédito, la construcción y el mercado de capitales.

El real brasileño también se fortaleció frente al dólar, con una apreciación superior al 4% en las primeras operaciones según datos de mercado citados por Reuters. La moneda llegó a ubicarse por debajo de los 5 reales por dólar, frente a niveles cercanos a 5,22 registrados previamente.

La reacción de los mercados, sin embargo, todavía está condicionada por la segunda vuelta. Los analistas advierten que los inversores buscarán durante las próximas semanas señales concretas sobre el programa económico de Flávio Bolsonaro y, especialmente, sobre su capacidad para contener el déficit fiscal.

Mientras tanto, Lula ya inició una nueva etapa de campaña y reconoció que el resultado no fue el esperado. La disputa por la presidencia continuará hasta el 25 de octubre, mientras los mercados siguen incorporando a sus precios la posibilidad de un cambio político en Brasil.