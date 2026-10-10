Masacre en Estados Unidos: un hombre mató a ocho personas, incluidos dos niños, en Pensilvania

Una masacre conmociona a Pensilvania, Estados Unidos , después de que un hombre matara a tiros a ocho personas, entre ellas dos niños , en una vivienda de la ciudad de Erie. El atacante también murió, por lo que el saldo total del episodio asciende a nueve fallecidos . Las autoridades investigan qué desencadenó el ataque.

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El hecho ocurrió durante la tarde del viernes 9 de octubre en inmediaciones de las calles 7th y Perry , en el sector este de Erie. La Policía acudió al lugar tras recibir una alerta del sistema ShotSpotter por disparos y encontró a varias víctimas tanto en el exterior como dentro de la vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes llegaron a la zona cerca de las 17 y encontraron a dos mujeres sin vida en la vía pública . Testigos habían informado que un hombre estaba disparando antes de ingresar a una casa ubicada sobre Perry Street.

Posteriormente, las fuerzas de seguridad desplegaron un importante operativo alrededor de la propiedad. Cuando pudieron ingresar, encontraron a otras víctimas dentro del inmueble, entre ellas dos menores de edad .

El presunto responsable fue hallado muerto por una herida de bala aparentemente autoinfligida , según la información preliminar difundida por la Policía. Hasta el momento no fueron reveladas públicamente las identidades de las víctimas ni la relación que mantenían con el atacante.

La Policía aclaró qué ocurrió antes de su llegada

En medio de las primeras versiones sobre un supuesto enfrentamiento prolongado, las autoridades de Erie difundieron una actualización para precisar la secuencia del operativo. Según los investigadores, las nueve muertes, incluida la del atacante, ya se habían producido antes de que los oficiales arribaran al lugar.

También explicaron que no se efectuaron nuevos disparos después de la llegada de la Policía. Los fuertes estruendos escuchados durante el despliegue táctico y que inicialmente fueron confundidos con tiros correspondieron a granadas aturdidoras utilizadas por los efectivos.

El jefe de la Policía de Erie, Rick Lorah, describió la escena como una de las más difíciles que enfrentó durante sus más de 28 años de carrera y señaló que las circunstancias encontradas por los investigadores eran “profundamente perturbadoras”.

Ocho víctimas y nueve muertos en total

Durante las primeras horas hubo diferencias entre los reportes sobre la cantidad de fallecidos. Algunas publicaciones informaron inicialmente nueve víctimas más el atacante, pero posteriormente las autoridades precisaron que fueron ocho las personas asesinadas y que el agresor constituye la novena muerte vinculada al episodio.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, informó que puso a disposición de la alcaldesa de Erie, Daria Devlin, todos los recursos de su administración para colaborar con la ciudad. La Policía aseguró, además, que el atacante está muerto y que no existe actualmente una amenaza activa para la población.

Por ahora, los investigadores no informaron el motivo del ataque ni dieron a conocer oficialmente las identidades de los fallecidos. Las autoridades de Erie anunciaron una conferencia de prensa para ampliar la información sobre la masacre.