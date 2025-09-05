Megapacto comercial entre la UE y Mercosur en riesgo por la fuerte oposición de Francia e Italia El acuerdo, que crearía un mercado de 780 millones de consumidores, enfrenta el rechazo de países clave de la Unión Europea preocupados por el impacto en su agricultura y la falta de garantías ambientales vinculantes.

Un megapacto comercial entre la UE y Mercosur en la cuerda floja por la oposición de países clave

Un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, que crearía un gigantesco mercado de 780 millones de consumidores, podría reconfigurar el comercio mundial al ofrecer a ambas regiones una alternativa frente al dominio de Estados Unidos y China. Sin embargo, su ratificación pende de un hilo debido a la fuerte oposición de varias naciones europeas.

Para que el acuerdo avance, es necesaria la aprobación por mayoría cualificada de los 27 Estados miembros de la UE, un obstáculo significativo ante el descontento de países como Francia, Italia, Polonia e Irlanda.

La agricultura europea, principal punto de fricción

El mayor foco de conflicto es el sector agrícola. Francia ha sido la más vocal en su rechazo, argumentando que su potente industria ganadera se vería seriamente amenazada por las importaciones de productos sudamericanos. París ha condicionado su firma a que se protejan los intereses de la agricultura francesa y, en general, de la UE. Las reservas de Italia, Polonia e Irlanda también están ligadas a preocupaciones sobre el impacto en sus mercados internos.

Preocupaciones ambientales sin garantías vinculantes

A las tensiones económicas se suman las preocupaciones medioambientales. Aunque la Comisión Europea asegura que el pacto no relajará las estrictas normas de seguridad alimentaria y medio ambiente de la UE, organizaciones como Amigos de la Tierra han advertido sobre un posible aumento de la deforestación en Sudamérica para satisfacer la demanda de productos agrícolas. Si bien el acuerdo incluye compromisos para la protección del medio ambiente, sus críticos señalan que carecen de medidas vinculantes y mecanismos efectivos de cumplimiento.