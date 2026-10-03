Miles de personas protestan en España por la crisis de vivienda y reclaman una huelga general

Miles de personas salieron este sábado a las calles de España para protestar por la crisis de vivienda , reclamar medidas contra el aumento de los alquileres y exigir una huelga general. Las movilizaciones se realizaron en más de 50 ciudades, después de que el Congreso rechazara dos decretos promovidos por el Gobierno de Pedro Sánchez para intentar contener el problema habitacional.

En Madrid , la protesta comenzó pasado el mediodía con cuatro columnas que partieron desde distintos puntos de la ciudad y confluyeron en la plaza de Cibeles. La marcha estuvo encabezada por una pancarta con la consigna “Hacia la huelga general” , en una jornada convocada por el Sindicato de Inquilinas tras la derrota parlamentaria del Ejecutivo.

Entre los principales reclamos de los manifestantes aparecen una reducción del 50% en los precios de los alquileres , contratos de arrendamiento indefinidos y la expropiación de viviendas en manos de fondos considerados especulativos. Las organizaciones de inquilinos buscan, además, convertir las movilizaciones en una presión sostenida para que el Gobierno y el Parlamento adopten nuevas medidas.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu , cuestionó duramente el resultado de la votación parlamentaria y sostuvo que el Congreso está alejado de las demandas que se expresan en las calles. La dirigente también planteó la huelga general como una herramienta para reclamar cambios en materia de vivienda , más allá de quién esté al frente del Gobierno.

El conflicto tomó fuerza después del caso de Maricarmen Abascal , una mujer de 87 años que había sido desalojada de la vivienda donde residía desde hacía décadas. Su situación generó una fuerte movilización social y se convirtió en uno de los símbolos de las protestas contra los desahucios y el costo de los alquileres.

La crisis de vivienda se extiende por España

Las protestas también se replicaron en Cataluña, Valencia, Girona, Badalona y otras ciudades, con organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones vecinales y colectivos de inquilinos que se sumaron a las convocatorias. En L'Hospitalet de Llobregat se preparó una de las movilizaciones más importantes de Cataluña, en medio de la preocupación por los desalojos.

En Valencia, una manifestación vinculada al reclamo por la vivienda también llamó a los trabajadores a sumarse a una eventual huelga general. En paralelo, se registraron incidentes durante una protesta frente al Palau de Les Arts, donde se produjeron enfrentamientos con la Policía y fueron utilizados balas de goma y botes de humo.

La convocatoria se produjo apenas un día después de que el Congreso de los Diputados rechazara los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. Las iniciativas habían sido presentadas como herramientas para facilitar el acceso a la vivienda, ampliar la protección de los inquilinos y frenar determinados desalojos.

El rechazo parlamentario también abrió un nuevo escenario político para Pedro Sánchez, quien inició un período de reflexión sobre el futuro de su Gobierno y la posibilidad de adelantar las elecciones previstas para 2027. Por el momento, esa posibilidad aparece como una alternativa que el presidente español evalúa después del revés sufrido en el Congreso.

Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), su presidente, Antonio Garamendi, manifestó respeto por las movilizaciones, aunque advirtió que la organización empresarial actuaría si finalmente se concreta una huelga general, al considerar que podría ser ilegal.

Mientras tanto, las protestas mantienen el foco sobre uno de los principales problemas sociales de España: el acceso a la vivienda y el costo de los alquileres. Las organizaciones de inquilinos anticiparon nuevas acciones y buscan que el rechazo de los decretos no cierre el debate, sino que genere nuevas respuestas legislativas.