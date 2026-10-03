Crece la tensión en Medio Oriente: atacaron dos buques petroleros en el Estrecho de Ormuz

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar luego de que dos buques petroleros fueran atacados con proyectiles no identificados en la región del Estrecho de Ormuz , según informó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO. Los episodios ocurrieron con pocas horas de diferencia y encendieron nuevamente las alarmas sobre la seguridad de una de las principales rutas energéticas del mundo.

El primer ataque se produjo cuando uno de los buques abandonaba el Estrecho de Ormuz . El impacto provocó un principio de incendio y una falla eléctrica generalizada a bordo. La tripulación logró controlar las llamas y el barco pudo continuar su recorrido.

Según el reporte de la autoridad marítima británica, no hubo personas heridas ni fallecidas como consecuencia de este primer episodio. Además, las evaluaciones preliminares no detectaron derrames de crudo ni daños ambientales en las aguas cercanas.

Horas después se registró un segundo ataque contra otro buque cisterna , esta vez a unos 7,4 kilómetros al este de las costas de Omán . El barco fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido que impactó contra el costado de babor.

Al igual que en el primer caso, no se reportaron víctimas ni contaminación ambiental . Las autoridades marítimas iniciaron una investigación para determinar el origen de los ataques y establecer qué ocurrió con las dos embarcaciones.

Una ruta clave para el suministro energético

El Estrecho de Ormuz se encuentra en el centro de las tensiones generadas por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Antes del inicio de la guerra, por esta vía marítima circulaba aproximadamente una quinta parte de los hidrocarburos del mundo, lo que convierte cualquier interrupción o amenaza sobre la navegación en un factor de preocupación para el mercado energético internacional.

Desde el comienzo del conflicto, el tráfico marítimo en la zona quedó fuertemente afectado, mientras Irán reclama el control del estrecho y Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes. La sucesión de nuevos ataques contra embarcaciones vuelve a poner el foco sobre la seguridad de los buques que intentan atravesar esta vía estratégica.

Los últimos incidentes se producen además en un momento en el que el tránsito de petroleros por Ormuz había comenzado a recuperarse, aunque persisten los riesgos asociados al conflicto y a la seguridad de la navegación comercial.