Brasil va a las urnas y Argentina mira de cerca: qué puede cambiar con Lula o Flávio Bolsonaro

Brasil celebrará este domingo 4 de octubre sus elecciones presidenciales , en una contienda entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva , y el senador Flávio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La definición es seguida de cerca en Argentina por el peso de Brasil como principal socio comercial y por las diferencias políticas que mantienen ambos gobiernos.

Brasil es la mayor economía de América Latina y concentra aproximadamente un tercio del producto regional. Por eso, las decisiones que tome el próximo gobierno pueden tener consecuencias sobre el comercio, las inversiones, el tipo de cambio y la integración económica de la región. En Argentina, uno de los principales focos está puesto en cómo evolucionará la relación bilateral después de las elecciones.

Uno de los aspectos centrales será el intercambio comercial entre Argentina y Brasil . En agosto, el comercio bilateral alcanzó los US$2.578 millones , con importaciones argentinas por US$1.479 millones y exportaciones por US$1.099 millones, lo que dejó un déficit de US$380 millones para Argentina.

Durante los primeros ocho meses de 2026, el saldo comercial negativo acumulado llegó a US$1.635 millones , aunque se trata de una cifra considerablemente inferior a los US$4.103 millones registrados durante el mismo período de 2025. La evolución del comercio dependerá, entre otros factores, del desempeño de ambas economías y de las decisiones que adopte el próximo gobierno brasileño.

El sector automotor ocupa un lugar central en el vínculo económico entre los dos países y concentra alrededor del 40% del intercambio en ambas direcciones. Brasil continúa siendo un mercado relevante para las pick-ups fabricadas en Argentina, mientras que las importaciones de vehículos brasileños también tienen un peso importante en el mercado local.

Fuera del sector automotor, las exportaciones argentinas hacia Brasil también incluyen productos como lácteos y energía. En agosto, las ventas de lácteos aumentaron 27,6% interanual y las de energía crecieron 80,8%, mientras que el trigo perdió participación frente a proveedores de otros países.

El vínculo entre Milei y la política brasileña

La elección también tiene una dimensión política para Argentina debido al vínculo entre Javier Milei y Flávio Bolsonaro. El presidente argentino manifestó públicamente su respaldo al candidato del Partido Liberal durante la campaña brasileña.

En caso de una eventual victoria de Bolsonaro, algunos analistas consultados por Noticias Argentinas plantearon que podría producirse una mayor sintonía política entre los gobiernos de Argentina y Brasil, además de abrir posibilidades para acelerar acuerdos comerciales. También señalaron que una eventual modificación en el valor del real podría repercutir sobre la competitividad de los productos argentinos en ese mercado.

Del otro lado, un nuevo gobierno de Lula implicaría la continuidad de una relación política distante con Milei, aunque el intercambio comercial entre ambos países seguiría dependiendo en buena medida de las necesidades productivas y de las condiciones económicas de cada mercado. El comercio bilateral, de hecho, se mantuvo activo pese al enfriamiento diplomático registrado entre ambos gobiernos.

Brasil también enfrenta desafíos económicos

Más allá de quién resulte elegido, el próximo gobierno brasileño deberá afrontar un escenario fiscal exigente, con presión sobre las cuentas públicas y una deuda que aparece entre las principales variables a seguir.

Las proyecciones citadas por Abeceb contemplan un crecimiento del PBI brasileño de 1,9% tanto en 2026 como en 2027, mientras que la inflación anual se ubicaría cerca del 4% el próximo año. Al mismo tiempo, las tasas de interés y la evolución del real serán variables relevantes para el comercio con Argentina.

La economía brasileña mostró un crecimiento del 0,5% en el segundo trimestre y del 2% interanual, impulsada especialmente por el sector agropecuario. Sin embargo, el consumo registró una contracción trimestral en un contexto de tasas reales elevadas.

Por eso, para Argentina el resultado electoral brasileño no solo tendrá una lectura política. La evolución del real, el crecimiento de Brasil, las tasas de interés y las decisiones económicas del próximo gobierno serán factores determinantes para el comercio bilateral y para las empresas argentinas que dependen del mercado brasileño.