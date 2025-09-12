Quién es Tyler Robinson, el detenido por el asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos El joven de 22 años le confesó el crimen a su padre, un exveterano de guerra.

La policía estadounidense identificó a Tyler Robinson, de 22 años y residente de Utah, como el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, el activista de derecha aliado del presidente Donald Trump.

Fuentes policiales informaron a Daily Mail que Robinson fue detenido bajo la presunción de haber matado a Kirk en un encuentro celebrado el miércoles en la Universidad del Valle de Utah.

La rápida identificación del sospechoso fue posible gracias a un giro inesperado en la investigación. Según las fuentes locales, el joven confesó el crimen a su propio padre, Matt Robinson, quien es un oficial veterano con 27 años de servicio en el Departamento del Sheriff del Condado de Washington.

El arresto de Robinson se produjo después de que el gobernador de Utah, Spencer Cox, pidiera ayuda a quienes estuvieron en el lugar del asesinato para encontrar a la persona que disparó a Kirk, de 31 años, mientras hablaba con estudiantes de la Universidad del Valle de Utah.

Durante una conferencia de prensa el jueves con el director del FBI, Kash Patel, las autoridades mostraron un video de una persona buscada corriendo por el techo del edificio donde se disparó, dejándose caer al suelo y huyendo hacia un bosque, donde los investigadores encontraron un rifle de alta potencia.

El FBI ofrecía una recompensa de 100.000 dólares por información que condujera al arresto del asesino de Robinson.

Kirk fue herido de bala en el cuello este miércoles mientras brindaba una conferencia en un encuentro público. Apenas una hora después, el presidente Trump confirmó que el joven activista había fallecido.