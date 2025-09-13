Sospechan que el turista argentino que murió en Brasil pudo ser víctima de viudas negras Alejandro Ainsworth había sido visto por última vez el domingo en Copacabana y fue hallado el lunes en la morgue.

Este jueves, trascendió la noticia de que Alejandro Ainsworth, turista argentino de 54 años que vacacionaba en Río de Janeiro, fue encontrado sin vida luego de estar desaparecido desde el domingo por la tarde, cuando salió de su hotel en Copacabana.

Luego de varias investigaciones, la principal hipótesis que se maneja respecto al deceso del hombre, es que fue víctima de “Boa Noite, Cinderela” (“Buenas noches, Cenicienta”), modalidad más conocida en la Argentina como “viudas negras”.

El hecho se dio a conocer en los medios luego de que los hijos del turista hicieran un pedido desesperado para ayudar a buscar a su padre, quien había sido visto por última vez el domingo cuando salió del hotel en Copacabana.

Tras la viralización de la causa, se informó horas después que Ainsworth fue hallado muerto. Un dato revelador es que su cuerpo estaba en la morgue como NN desde el lunes 8 de septiembre y desde la Policía Civil fueron los que dieron aviso a los hijos para que pudieran identificarlo.

En este marco, la primera conjetura que tienen los investigadores es que Ainsworth fue víctima de viudas negras. Esta hipótesis toma fuerza debido a que no presentaba signos de violencia y hubo extraños movimientos en sus cuentas bancarias.

Como ocurre en la Argentina, quienes están detrás de esta modalidad también drogan con sustancias a sus víctimas y se cree que en este caso Ainsworth falleció tras el ataque.

Ahora, la investigación avanza con los exámenes toxicológicos para determinar con precisión la causa de muerte. A su vez, buscan identificar a los responsables y reconstruir las últimas horas del turista.

La familia del argentino que fue hallado muerto en Brasil brindó detalles de sus últimos movimientos

Alan, uno de sus hijos, dialogó con la agencia Noticias Argentinas previo al conocimiento de la muerte de Alejandro y sostuvo que sospechaban que había sido secuestrado “porque a las 2 de la madrugada del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones y a las 7 hay una foto que se saca con el celular que después se sube a Google Fotos”.

“Se ve que es en una zona baja, un auto abandonado y demás, después ese mismo lunes se pide un préstamo y el martes se vuelve a pedir otro. Finalmente, la última conexión del celular fue el martes a las 9 de la noche. Entonces, eso me daría a entender que él está secuestrado y están usando su cara, porque es la única que precisaban, su validación por cara, para poder concretar algunos movimientos”, indicó.