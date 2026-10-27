Un tornado EF-2 dejó al menos 70 viviendas y un colegio dañados en Requínoa, en el centro de Chile

Un tornado poco habitual se formó este lunes en la región de O’Higgins , en el centro de Chile , y dejó al menos 70 viviendas y un colegio dañados , en medio de un temporal que afecta al país, según informaron las autoridades y la agencia AFP .

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El fenómeno se registró cerca de las 17:00 (hora local) en Requínoa , a unos 100 kilómetros al sur de Santiago . Allí arrancó los techos de varias casas y dejó escombros esparcidos por la zona, según constató un periodista de la agencia.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) clasificó el tornado como EF-2 , la segunda categoría más baja de la escala, con vientos estimados entre 179 y 218 kilómetros por hora . Esa intensidad puede provocar techos arrancados , árboles derribados y objetos arrastrados por la fuerza del viento.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para la comuna. El balance más reciente indica: al menos 70 viviendas afectadas , en su mayoría con voladuras de techumbre. Daños importantes en el gimnasio del Colegio Tricahue . Entre 12 y 13 postes eléctricos derribados , con cortes de luz en la zona. Rutas bloqueadas por escombros y árboles caídos.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián , explicó que los equipos de emergencia seguían relevando los daños y que las viviendas estaban en evaluación técnica . Señaló además que algunos registros parecían mostrar dos fenómenos distintos , aunque hasta ese momento la DMC solo había informado de un tornado.

El Gobierno no reportó muertos. En un primer momento tampoco se habló de heridos, pero luego el director regional de Senapred, Marcelo Montecinos, mencionó una persona con lesiones leves.

El tornado se produjo en el marco de un sistema frontal con lluvias inusuales para octubre en la zona central, que se habrían potenciado por el fenómeno de El Niño. La inestabilidad estuvo asociada a una vaguada en altura sobre el centro del país.

En paralelo, Senapred declaró Alerta Roja en diez comunas precordilleranas de la Región Metropolitana por riesgo de deslizamientos y aluviones, y mantiene alerta por tormentas eléctricas entre la Metropolitana y el Biobío. Según se informó, Santiago atraviesa el octubre más lluvioso desde que hay registros, que comenzaron en 1914.