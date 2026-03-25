    • 25 de marzo de 2026 - 18:43

    Una mujer apuñaló a su novio y se grabó: "Iré feliz a la cárcel, no voy a permitir que me vuelva a pegar"

    La mujer detenida denunció ser víctima de violencia de género y aseguró que actuó en legítima defensa. Atención, las imágenes pueden herir tu sensibilidad.

    Una mujer apuñaló a su novio y se grabó: Iré feliz a la cárcel, no voy a permitir que me vuelva a pegar

    Una mujer apuñaló a su novio y se grabó: "Iré feliz a la cárcel, no voy a permitir que me vuelva a pegar"

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer de 21 años fue detenida en la localidad brasileña de Benedito Bentes luego de confesar que apuñaló a su novio y grabarse con la cara ensangrentada y un cuchillo en la mano. Según declaró, fue víctima de violencia de género y quedó en libertad mientras la Justicia investiga el caso.

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    El brutal episodio ocurrió durante la madrugada, cerca de las 4, cuando la Policía Militar de Alagoas recibió un llamado por un presunto caso de violencia de género.

    Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al hombre inconsciente, con graves heridas de arma blanca en el abdomen, la clavícula, el ojo izquierdo y la espalda.

    Una ambulancia trasladó al joven de 22 años a un hospital, donde permanece internado.

    La versión de la joven y el avance de la causa

    Según denunció Bia Correia a la policía, ella había sido agredida por su pareja primero en la calle y luego dentro de su casa.

    En un video publicado tras el incidente, la joven aparece con la cara y la ropa manchada de sangre y sosteniendo el cuchillo que supuestamente utilizó en el ataque.

    “Esta sangre no es mía, es suya. No voy a permitir que un hombre me vuelva a pegar, iré feliz a la cárcel”, declaró.

    Embed

    La joven sostuvo ante las autoridades que utilizó el cuchillo para defenderse y que ya había sido víctima de agresiones previas.

    Por el momento, la investigación sigue en curso y la mujer continuará respondiendo en libertad, aunque podría ser citada nuevamente a declarar según el avance de las pericias.

    Qué se sabe del estado de la víctima y la situación judicial

    El hombre permanece internado grave, mientras la policía y la justicia de Alagoas intentan esclarecer los hechos.

    Según el sitio BNews, tras las repercusiones del incidente, la joven publicó otro video en redes sociales en el que aparece llorando e intenta explicar lo sucedido.

    Según ella, en el momento en que tomó el cuchillo estaba fuera de sí y no era plenamente consciente de sus actos.

    Tras el ataque pidió ayuda: “Inmediatamente llamé al SAME y pedí ayuda”, declaró.

    La Policía Civil de Alagoas confirmó que la investigación sigue abierta y que se analizarán todas las pruebas y testimonios para determinar si se trató de un caso de legítima defensa en el marco de violencia de género.

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