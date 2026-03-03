Omega le canta a la Difunta Correa: "Ojalá esta sea su canción para San Juan, el país y el mundo"

En la cuenta regresiva, el 5 de marzo a las 20:00 h estará disponible el video en las plataformas digitales y YouTube. Luego lo presentarán en vivo.

Hay mucha expectativa por este trabajo que une la devoción popular por la Difunta Correa con el ritmo de Omega

La banda sanjuanina Omega está a punto de marcar un hito en su carrera con el lanzamiento de su nuevo single y videoclip dedicado a la Difunta Correa. Tras meses de una producción meticulosa, se prepara para presentar lo que definen no solo como una canción, sino como “un proyecto cinematográfico” que sin dudas cruzará las fronteras de la provincia.

"Estamos muy muy contento por cómo ha quedado todo este proyecto que, la verdad, hace muchos años que lo queríamos hacer y, bueno, el año pasado en octubre empezamos a trabajar", dijo a DIARIO DE CUYO Hugo Flores, quien en diciembre de 2025 contó los pormenores de este proyecto a este medio. "Y muy ansiosos también, porque ya hace mucho queríamos sacarla", agregó, ya en la cuenta regresiva.

image Cuenta regresiva para el estreno del clip que Omega le dedica a la Difunta Correa Una deuda con el sentimiento popular El motor detrás de esta creación es la profunda conexión que la banda mantiene con la figura de Deolinda Correa. Según explicó Hugo Flores a DIARIO DE CUYO, la idea nació de la devoción del grupo y del contacto constante con el público en sus giras: "Hoy que tenemos la posibilidad de girar por todo el país, nos encontramos en cada rincón que nos hablan mucho de ella. Nos muestran tatuajes, cosas que tienen en los autos, camiones y casas".

A pesar de existir diversas composiciones sobre la Difunta, Omega sintió que faltaba una pieza que lograra una identidad popular a gran escala. "Pensamos que la Difunta Correa no tenía una canción que la identifique a nivel nacional; no tenía una canción popular. Ojalá ésta sea su canción para San Juan, el país y el mundo", señaló con entusiasmo Hugo Flores, junto a Alejandro Flores y Andrés Cantos, autores de la composición.

Producción de nivel cinematográfico El proyecto no fue una tarea ligera. La banda invirtió cuatro meses de trabajo intenso que incluyeron grabaciones de audio en Buenos Aires y extensas jornadas de filmación en el santuario de Vallecito.