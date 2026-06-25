Países Bajos vence por 2 a 0 a Túnez y por ahora se queda con el primer puesto del grupo F del Mundial

Túnez y Países Bajos se enfrentarán este jueves 25 de junio desde las 20:00 por la fase de grupos del Mundial 2026. El partido se disputará en el estadio Kansas City, de Kansas City, y se podrá ver en vivo desde Argentina por DGO, DSports y TV Pública AR.

El combinado africano ya está eliminado porque fue goleado en sus dos juegos anteriores: 5 a 1 por Suecia y 4 a 0 por Japón. Su pobre actuación incluye, luego de la caída antes los suecos, la expulsión del entrenador francés Sabri Lamouchi, quien fue reemplazado por su compatria Herve Renard, el mismo que dirigió a Arabia Saudita en Qatar 2022 y derrotó a la selección argentina.

Ni siquiera la llegada de Renard torció el rumbo de un combinado que, aunque no era favorito a clasificarse, tenía aspiración de, al menos, ser competitivo. Sin puntos en la tabla de posiciones, ni siquiera puede ser tercero en caso de alcanzar a Suecia en la línea de tres unidades porque perdió el cotejo entre sí, que es el primer ítem de desempate en el sistema ‘olímpico’.

Los neerlandeses, por su parte, dominan la tabla de posiciones con cuatro tantos junto a Japón, con quien está igualado en la diferencia de goles y lo que los posiciona primero es que anotaron un tanto más (7 contra 6). En ese contexto, necesita imponerse con autoridad a los tunecinos para no depende de lo que ocurre en el otro duelo y quedarse con el liderazgo de cara a los 16avos de final, instancia a la que ya están prácticamente clasificados incluso como posible mejor tercero.

La Naranja Mecánica persigue su primer título para sumarse a la tabla de campeones, en la que es la única ausente de las potencias. Fue finalista en Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010 y disputó las semifinales en Francia 1998 y Brasil 2014, pero nunca llegó a la gloria máxima. A la edición 2026 de la Copa del Mundo se clasificó con el primer puesto en el Grupo G de las eliminatorias de Europa, en el que terminó invicto con seis victorias y dos empates.