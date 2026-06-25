    • 25 de junio de 2026 - 20:18

    Japón y Suecia firmaron un empate que clasificó a ambos a dieciseisavos del Mundial

    Con el resultado, ambas selecciones consiguieron los boletos de la siguiente ronda.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Japón y Suecia empataron 1 a 1 en el cierre del Grupo F y el conjunto oriental terminó con cinco unidades en el segundo lugar, mientras que los europeos, con cuatro unidades se metieron en el tercer lugar y estarán en los 16 avos.

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    Los “Samuráis” llegaron a este encuentro con cuatro unidades tras empatar con Paises Bajos 2 a 2 y golear en la segunda fecha a Túnez 4 a 0. Ahora, en el cruce de 16avos. se estará midiendo con Brasil el lunes 29 de junio a las 14 (hora de Argentina) en el Estadio Houston.

    El partido fue parejo y con buenas ocasiones para ambos equipos. Sobre los 11 del complemento Daizen Maeda adelantó a los orientales, pero la ventaja apenas le duró un puñado de minutos, pues a los 16, llegó el empate por intermedio de Anthony Elanga.

    Los suecos deberán esperar que se cierren los demás grupos para conocer a su rival y el día y la hora en que jugarán, porque con cuatro puntos y diferencia ge gol “0” estarán entre los mejores terceros.

    Síntesis de Japón vs Suecia

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