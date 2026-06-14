Alemania mostró todo su potencial en su debut en el Mundial 2026: goleó 7-1 a Curazao

Tras quedar afuera en primera fase en dos Copas consecutivas, el elenco teutón inició su camino en el grupo E con un abultado triunfo sobre los caribeños.

Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (por duplicado), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav fueron los autores de los goles para Alemania (REUTERS/Phil Noble)

Alemania tuvo un estreno demoledor en el Mundial 2026 y no dejó dudas sobre sus aspiraciones. Este domingo, el conjunto dirigido por Julian Nagelsmann goleó 7-1 a Curazao en Houston, por la primera fecha del Grupo E, en una actuación que lo posiciona rápidamente entre los grandes candidatos al título.

El encuentro comenzó de la mejor manera para los alemanes. Apenas a los seis minutos, Felix Nmecha abrió el marcador con el gol más rápido del torneo hasta el momento. Sin embargo, Curazao respondió con valentía y logró igualar transitoriamente gracias a Livano Comenencia, quien anotó el primer gol de la historia de su país en una Copa del Mundo.

La ilusión caribeña duró poco. Alemania retomó el control del partido y volvió a ponerse en ventaja antes del descanso con un cabezazo de Nico Schlotterbeck y un penal convertido por Kai Havertz.

En el complemento, la diferencia entre ambos equipos se hizo aún más evidente. Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav y nuevamente Havertz ampliaron la cuenta para sellar una goleada histórica. El delantero del Arsenal fue una de las grandes figuras de la tarde con dos tantos y una participación determinante en ataque.

Más allá del resultado, Curazao se llevó un recuerdo imborrable de su primera participación mundialista. La selección caribeña, integrada en gran parte por futbolistas formados en Países Bajos, celebró el histórico gol de Comenencia, un momento que quedará grabado en la memoria de sus hinchas pese a la dura derrota.