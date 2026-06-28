Argelia y Austria protagonizaron un partidazo y los dos festejaron el pase de ronda

En un partido cambiante y con un cierre electrizante, europeos y africanos igualaron 3-3.

El cierre del Grupo J del Mundial 2026 regaló uno de los encuentros más emocionantes de la fase de grupos. Argelia y Austria empataron 3-3 en Kansas City y el resultado terminó beneficiando a ambos: los europeos avanzaron como segundos de la zona y los africanos se clasificaron como uno de los mejores terceros.

El conjunto austríaco abrió el marcador a través de Marko Arnautovic a los 27 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Argelia reaccionó antes del descanso y logró la igualdad por intermedio de Belghali, dejando el encuentro abierto para el complemento.

En la segunda mitad continuaron las emociones. Marcel Sabitzer volvió a adelantar a Austria, pero Riyad Mahrez respondió rápidamente para establecer el 2-2. Cuando parecía que el empate sería definitivo, el capitán argelino apareció otra vez en tiempo de descuento para marcar el 3-2 que, por unos instantes, dejaba eliminados a los europeos.

No obstante, Austria tuvo una última oportunidad y Sasa Kalajdzic, también en tiempo agregado, convirtió el 3-3 definitivo que desató el festejo de ambos equipos. Con ese gol, los austríacos aseguraron el segundo puesto del Grupo J y el boleto para enfrentar a España en los 16avos de final, mientras que Argelia avanzó como uno de los mejores terceros y se medirá con Suiza.