    • 28 de junio de 2026 - 01:18

    Argelia y Austria protagonizaron un partidazo y los dos festejaron el pase de ronda

    En un partido cambiante y con un cierre electrizante, europeos y africanos igualaron 3-3.

    Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Algeria v Austria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 27, 2026 Austrias Marcel Sabitzer scores their second goal REUTERS/Phil Noble

    Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Algeria v Austria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 27, 2026 Austria's Marcel Sabitzer scores their second goal REUTERS/Phil Noble

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    El cierre del Grupo J del Mundial 2026 regaló uno de los encuentros más emocionantes de la fase de grupos. Argelia y Austria empataron 3-3 en Kansas City y el resultado terminó beneficiando a ambos: los europeos avanzaron como segundos de la zona y los africanos se clasificaron como uno de los mejores terceros.

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    El conjunto austríaco abrió el marcador a través de Marko Arnautovic a los 27 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Argelia reaccionó antes del descanso y logró la igualdad por intermedio de Belghali, dejando el encuentro abierto para el complemento.

    En la segunda mitad continuaron las emociones. Marcel Sabitzer volvió a adelantar a Austria, pero Riyad Mahrez respondió rápidamente para establecer el 2-2. Cuando parecía que el empate sería definitivo, el capitán argelino apareció otra vez en tiempo de descuento para marcar el 3-2 que, por unos instantes, dejaba eliminados a los europeos.

    No obstante, Austria tuvo una última oportunidad y Sasa Kalajdzic, también en tiempo agregado, convirtió el 3-3 definitivo que desató el festejo de ambos equipos. Con ese gol, los austríacos aseguraron el segundo puesto del Grupo J y el boleto para enfrentar a España en los 16avos de final, mientras que Argelia avanzó como uno de los mejores terceros y se medirá con Suiza.

    El empate también definió la eliminación de Irán, que dependía de una victoria de cualquiera de los dos para mantenerse con vida en el certamen. Así, el Grupo J quedó cerrado con Argentina como líder, Austria como escolta y Argelia entre los mejores terceros clasificados.

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