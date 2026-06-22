Argentina enfrenta a Austria en busca de la clasificación a 16avos: empatan 0-0

La Selección Argentina tendrá una modificación respecto al equipo que debutó en el Mundial 2026. Tagliafico y Paredes ingresarían en el segundo tiempo.

De Paul y Paredes durante el reconocimiento del campo de juego.

La Selección Argentina ya tiene todo listo para afrontar su segundo compromiso en el Mundial 2026. Este lunes, desde las 14, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Austria por la segunda fecha del Grupo J, con la misión de sumar una nueva victoria que le asegure el pase a los dieciseisavos de final.

Tras el contundente triunfo en el debut frente a Argelia, el entrenador decidió sostener la base del equipo y realizar una sola modificación obligada. La variante estará en el lateral derecho, donde Nahuel Molina reemplazará a Gonzalo Montiel, quien presenta una sobrecarga en el isquiotibial derecho y será preservado para evitar mayores complicaciones.

Más allá de algunas dudas que surgieron durante los últimos entrenamientos, todo indica que el resto de la formación será la misma que comenzó jugando en la goleada del estreno.

Uno de los nombres que generó expectativa fue el de Julián Álvarez. El delantero dejó atrás una molestia en el tobillo y tuvo buenos minutos ante Argelia, pero finalmente arrancaría desde el banco. De esta manera, Lautaro Martínez seguiría siendo la referencia ofensiva del conjunto nacional.

También quedó despejada la incógnita en la mitad de la cancha. Thiago Almada conservará su lugar entre los titulares, pese a que durante la semana se especuló con la posibilidad de que ingresara Nicolás González.