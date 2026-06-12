Tagliafico, afuera para el debut: las opciones que maneja Scaloni para reemplazarlo

,Nicolás Tagliafico quedó descartado este viernes para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 ante Argelia , luego de sufrir un desgarro de grado 1 en el sóleo de su pierna izquieda , y Lionel Scaloni ya analiza distintas alternativas para ocupar el lateral izquierdo.

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Nicolás Tagliafico y Nicolás González padecen molestias y encendieron un nuevo alerta en la Selección Argentina

El defensor del Olympique de Lyon venía trabajando con molestias desde los últimos días de preparación y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo en el estreno mundialista , con la intención de evitar una lesión mayor que pueda comprometer su continuidad en la Copa del Mundo.

La baja de Tagliafico representa un problema sensible para Scaloni, ya que se trata de uno de los futbolistas más experimentados del plantel, campeón de todos los torneos conseguidos en este ciclo con la Selección y titular habitual.

La primera opción que aparece en el radar es Facundo Medina , quien ya fue utilizado por Argentina como lateral izquierdo y también puede desempeñarse como marcador central, una versatilidad que le permite al entrenador sostener una estructura defensiva más equilibrada.

Otra posibilidad es Lisandro Martínez , que en distintos momentos de su carrera también ocupó el sector izquierdo de la defensa, aunque su presencia en esa zona obligaría a modificar el armado de la zaga y a evaluar las cargas físicas después de su recuperación.

También aparece como variante Valentín “Colo” Barco, lateral natural por izquierda, con mayor proyección ofensiva y buena salida con la pelota, aunque con menos recorrido que otros nombres dentro del ciclo de Scaloni.

El caso de Nicolás González se mantiene bajo observación: el futbolista del Atlético de Madrid también está tocado, pero podría llegar al debut y aparece como una opción más ofensiva para ocupar la banda en determinados pasajes del partido.

Scaloni deberá resolver en los próximos entrenamientos si apuesta por una alternativa más conservadora, con Medina o Lisandro, o si elige una variante de mayor recorrido y agresividad por el costado izquierdo.

Argentina debutará el próximo martes ante Argelia con la obligación de empezar con el pie derecho la defensa del título mundial, aunque la previa quedó marcada por una nueva preocupación física en un plantel que llegó con varios jugadores entre algodones.