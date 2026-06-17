Scaloni destacó el trabajo del equipo tras el debut y se rindió ante Messi: "Es increíble"

La Selección Argentina comenzó con el pie derecho su camino en el Mundial 2026 al vencer por 3-0 a Argelia , pero para Lionel Scaloni el resultado no refleja del todo lo que ocurrió dentro de la cancha. Tras el encuentro, el entrenador destacó la dificultad del partido, el sacrificio de sus dirigidos y volvió a deshacerse en elogios para Lionel Messi, la gran figura de la noche.

Messi, tras el triplete ante Argelia: "Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó, esto es de yapa"

"Sabíamos que íbamos a sufrir. Es un equipo que juega bien, tenían cosas que nos podían poner en dificultad, pero los chicos hicieron un trabajo enorme. Más allá de que se haya ganado 3-0 fue muy difícil. El resultado quizás no refleja lo que fue el partido, pese a que merecimos ganar", analizó el DT.

En ese sentido, Scaloni hizo una mención especial para Lautaro Martínez y Thiago Almada por el despliegue realizado durante los 90 minutos. "Lautaro y Thiago hicieron un trabajo enorme, fueron los que más corrieron", destacó.

El técnico también reconoció el peso emocional que tenía este estreno para el plantel argentino y recordó el antecedente del debut en Qatar 2022. "Siempre el primer partido es complicado, más contra un rival difícil. La cabeza cuenta un montón. El traspié de Qatar contaba, estaba en la cabeza. Ganar nos da tranquilidad para lo que viene, seguramente los chicos estén mejor", afirmó.

Como era de esperar, gran parte de la conferencia giró en torno a la actuación de Messi, quien convirtió los tres goles de la victoria y volvió a demostrar por qué sigue siendo determinante a los 38 años.

"¿Messi? Sin palabras, sin palabras, qué voy a decir. Lo que diga yo está de más, es increíble", expresó Scaloni. "¿Messi? Sin palabras, sin palabras, qué voy a decir. Lo que diga yo está de más, es increíble", expresó Scaloni.

Incluso reveló un breve diálogo con el capitán tras el partido. "Lo crucé, le di un beso y le dije que lo quiero mucho, no sabés qué decirle ya. Lo extrañaremos el día que no juegue más", confesó.

El entrenador continuó con los elogios hacia el rosarino y remarcó el impacto que genera en todo el mundo del fútbol. "Lo viene haciendo hace 20 años. La gente del fútbol lo quiere ver, no solo los argentinos. Hay que disfrutarlo. Lo que transmite es increíble", sostuvo.

Ilusión y cautela

Consultado sobre las estadísticas que señalan la dificultad de repetir una consagración mundial, Scaloni respondió con humor: "Son estadísticas, esperemos que la estadística también se rompa porque dice que no se puede repetir. Estamos bien y vamos a luchar".

Además, valoró el clima que se vive dentro del plantel y la posibilidad de que todos los futbolistas tengan participación durante el torneo. "El grupo está contento, le dimos minutos a algunos chicos. Esperamos ganar el próximo partido para que todos puedan jugar. La idea es que todos estén arriba del barco. Quieren participar todos", señaló.

Por último, defendió la capacidad de adaptación que mostró el equipo cuando debió ceder protagonismo ante el rival. "Si ellos juegan bien, defendemos. El rival juega, no podés tener siempre la pelota, siempre someter. Y el equipo está. Hay cosas para mejorar, pero cuando se pone el overol está bien", concluyó.