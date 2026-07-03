Argentina enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026: la agenda completa con los cruces

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El mapa de los octavos de final comienza a quedar cada vez más claro. Argentina enfrentará a Egipto el martes 7 de julio a las 13 horas (de Argentina) en Atlanta. Los liderados por Mohamed Salah superaron en el primer turno del viernes a Australia en los penales y la Albiceleste se impuso 3-2 en un infartante partido sobre Cabo Verde en tiempo extra.

En el cierre de la jornada, Colombia chocará ante Ghana en Kansas. El elenco sudamericano parte como favorito luego de quedarse con el Grupo K, ubicándose por delante de la Portugal de Cristiano Ronaldo, la República Democrática del Congo y Uzbekistán. El seleccionado africano, por su parte, finalizó tercero en el Grupo L, atrás de Inglaterra y Croacia y solamente por delante de Panamá.

La actividad de la Copa del Mundo no se detiene, ya que luego de los tres partidos de este viernes que cerraron los 16avos de final, se disputarán los primeros dos cruces de octavos de final el sábado 4 de julio: Canadá jugará ante Marruecos en Houston y la favorita Francia enfrentará a Paraguay en Filadelfia en el siguiente turno.

El domingo 5 habrá otras dos presentaciones con Brasil-Noruega en la sede de New York/New Jersey y la aparición en cancha de otro de los anfitriones: México buscará alcanzar los cuartos de final contra Inglaterra en un electrizante cruce en el Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Ciudad de México.

El lunes 6 de julio, Estados Unidos soñará con dar otro paso en la Copa del Mundo que organiza ante Bélgica en Seattle. Aunque previamente se jugará un cruce esperado con España ante Portugal.