    • 3 de julio de 2026 - 22:13

    Argentina enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026: la agenda completa con los cruces

    La Copa del Mundo 2026 ya tiene siete llaves confirmadas.

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    El mapa de los octavos de final comienza a quedar cada vez más claro. Argentina enfrentará a Egipto el martes 7 de julio a las 13 horas (de Argentina) en Atlanta. Los liderados por Mohamed Salah superaron en el primer turno del viernes a Australia en los penales y la Albiceleste se impuso 3-2 en un infartante partido sobre Cabo Verde en tiempo extra.

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    En el cierre de la jornada, Colombia chocará ante Ghana en Kansas. El elenco sudamericano parte como favorito luego de quedarse con el Grupo K, ubicándose por delante de la Portugal de Cristiano Ronaldo, la República Democrática del Congo y Uzbekistán. El seleccionado africano, por su parte, finalizó tercero en el Grupo L, atrás de Inglaterra y Croacia y solamente por delante de Panamá.

    La actividad de la Copa del Mundo no se detiene, ya que luego de los tres partidos de este viernes que cerraron los 16avos de final, se disputarán los primeros dos cruces de octavos de final el sábado 4 de julio: Canadá jugará ante Marruecos en Houston y la favorita Francia enfrentará a Paraguay en Filadelfia en el siguiente turno.

    El domingo 5 habrá otras dos presentaciones con Brasil-Noruega en la sede de New York/New Jersey y la aparición en cancha de otro de los anfitriones: México buscará alcanzar los cuartos de final contra Inglaterra en un electrizante cruce en el Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Ciudad de México.

    El lunes 6 de julio, Estados Unidos soñará con dar otro paso en la Copa del Mundo que organiza ante Bélgica en Seattle. Aunque previamente se jugará un cruce esperado con España ante Portugal.

    La persiana de esta instancia se bajará el martes 7 ya que se disputarán las últimas dos llaves. En el primer turno del día, Argentina irá ante Egipto en Atlanta. Luego, Suiza y jugará con el vencedor de Colombia-Ghana en Vancouver (Canadá).

    LA AGENDA DE PARTIDOS DE 8VOS DE FINAL DEL MUNDIAL

    Sábado 4 de julio

    14.00: Canadá vs. Marruecos

    18.00: Paraguay vs. Francia

    Domingo 5 de julio

    17.00: Brasil vs. Noruega

    21.00: México vs. Inglaterra

    Lunes 6 de julio

    16.00: Portugal vs. España

    21.00: Estados Unidos vs. Bélgica

    Martes 7 de julio

    13.00: Argentina vs. Egipto

    17.00: Suiza vs. Colombia/Ghana

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