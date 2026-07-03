La ola de memes que generó la sufrida clasificación de Argentina ante Cabo Verde

El encuentro se disputó en Miami, pero también se vivió en las redes a flor de piel.

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Argentina sufrió mucho más de la cuenta para eliminar a Cabo Verde en los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 en Miami, pero finalmente logró su cometido y avanzó a la siguiente fase, en la que se medirá contra Egipto (sacó del cuadro a Australia en primer turno). El arquero de los africanos, Vozinha, fue una de las grandes figuras del match y obviamente generó muchos memes que estuvieron vinculados a su figura.

La gran actuación de los caboverdianos fueron ponderados en las redes, donde se magnificaron los goles del elenco dirigido por Bubista y se cuestionó como nunca antes al elenco nacional, aunque finalmente se ponderó el esfuerzo y el resultado favorable 3-2 por los tantos de Lionel Messi, Lisandro Martínez y el Cuti Romero.