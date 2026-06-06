Argentina mostró contundencia y venció a Honduras 2 a 0 en su ensayo mundialista

La Selección Argentina dio un nuevo paso en su preparación para la Copa del Mundo al imponerse sobre Honduras en un amistoso internacional disputado en el Kyle Field de Estados Unidos . El encuentro formó parte de la serie de compromisos programados por el cuerpo técnico para llegar con ritmo de competencia y el plantel en óptimas condiciones al debut mundialista.

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Con Lionel Scaloni atento a las respuestas individuales y colectivas de sus dirigidos, el conjunto albiceleste mostró momentos de buen manejo de pelota y buscó imponer condiciones desde el inicio frente a un rival que apostó por el orden defensivo y las transiciones rápidas.

La apertura del marcador llegó a los 36 minutos del primer tiempo. Nicolás Tagliafico ingresó al área por el sector izquierdo y fue derribado por Cristopher Meléndez. El árbitro no dudó en sancionar la pena máxima y Lautaro Martínez se hizo cargo de la ejecución . El delantero definió con precisión para establecer el 1-0 y darle tranquilidad al equipo argentino.

Con la ventaja a su favor, Argentina continuó manejando el desarrollo del partido y encontró espacios para profundizar sus ataques. Antes del descanso llegó el segundo tanto de la noche, obra de Giuliano Simeone, quien aprovechó una jugada ofensiva para ampliar la diferencia y confirmar el dominio argentino en el resultado.

Más allá de los goles, el encuentro le permitió a Scaloni observar el estado físico de varios futbolistas y probar alternativas en distintas posiciones del campo. Como suele ocurrir en este tipo de compromisos, el cuerpo técnico aprovechó para realizar variantes y continuar ajustando detalles tácticos con vistas al estreno en la máxima cita del fútbol internacional.

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La búsqueda de funcionamiento y rodaje es uno de los principales objetivos del seleccionado nacional en esta etapa previa al Mundial. Por ello, el resultado, aunque positivo, aparece en un segundo plano frente a la necesidad de consolidar una idea de juego, afianzar sociedades dentro del equipo y llegar con todos los jugadores en plenitud física.

La agenda de preparación continuará el próximo martes 9 de junio, cuando Argentina dispute un nuevo amistoso internacional frente a Islandia. El encuentro se jugará desde las 22 horas (hora argentina) y representará otra oportunidad para que el entrenador continúe evaluando opciones antes del inicio de la competencia mundialista.

Con una victoria ante Honduras y un nuevo ensayo por delante, la Selección Argentina transita los últimos días de preparación con el foco puesto en llegar de la mejor manera al desafío más importante del calendario futbolístico.