    • 19 de marzo de 2026 - 07:02

    Argentina: Scaloni dio la lista para el amistoso contra Guatemala

    El técnico del seleccionado de Argentina eligió sus nombres para el 31 de marzo en cancha de Boca, sin Lautaro Martínez lesionado.

    Decisiones. Lionel Scaloni dio su lista para enfrentar a Guatemala.
    Decisiones. Lionel Scaloni dio su lista para enfrentar a Guatemala.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lionel Scaloni presentó la lista de convocados para el amistoso del 31 de marzo ante Guatemala, que se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”. Así, Argentina tendrá su partido en fecha FIFA tras caerse la Finalissima ante España.

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    La gran novedad de la lista es la inclusión de Gabriel Rojas, lateral izquierdo de Racing que viene teniendo muy buenas actuaciones en la “Academia”, y de Tomás Palacios, defensor central de Estudiantes de La Plata.

    Los arqueros convocados por Scaloni fueron Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso, mientras que los defensores, además de los mencionados Rojas y Palacios, serán Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.

    ELEGIDOS DE SCALONI

    Los elegidos por Scaloni para pelear por un lugar en la mitad de la cancha fueron Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo de Paul y Exequiel Palacios.

    Por último, los delanteros que dirán presente serán Lionel Messi, Nico Paz, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada, José López y Julián Álvarez.

    El gran ausente de la convocatoria es el delantero Lautaro Martínez, quien sufrió una lesión hace unas semanas jugando para el Inter de Italia y todavía no se recuperó al 100%

    El amistoso frente a Guatemala será el último partido de la Selección argentina antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde irá en busca de su cuarta estrella que le permita igualar a Italia y Alemania y quedar a solo una de Brasil.

    En este fecha FIFA, la Argentina iba a disputar la Finalissima ante España en Qatar, pero se suspendió por la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para encontrar una nueva sede.

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