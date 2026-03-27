Argentina, con sorpresas en la formación, empata ante Mauritania 0-0

La Selección Argentina ya disputa su partido ante Mauritania en La Bombonera, en un duelo que comenzó a las 20:15 y que sorprende por una decisión fuerte: Lionel Messi arrancó en el banco. El encuentro reemplaza a la Finalissima suspendida.
La Selección Argentina enfrenta a Mauritania en La Bombonera y llama la atención la ausencia de Messi entre los titulares en este amistoso.
La Selección Argentina ya disputa su partido ante Mauritania en La Bombonera, en un duelo que comenzó a las 20:15 y que sorprende por una decisión fuerte: Lionel Messi arrancó en el banco. El encuentro reemplaza a la Finalissima suspendida.
El partido comenzó con Argentina y Mauritania ya en cancha bajo el arbitraje de Derlis López, en un estadio colmado que vive una de las últimas presentaciones del equipo en el país antes del Mundial 2026.
La decisión más resonante fue que Lionel Messi no forma parte del once inicial, algo poco habitual que marca la intención del cuerpo técnico de administrar cargas.
En este encuentro, Cristian Romero porta la cinta de capitán, reflejando también una rotación en liderazgos dentro del plantel.
Además, Lionel Scaloni apostó por variantes en defensa y ataque, con nombres como Marcos Senesi, Nicolás Paz y Thiago Almada desde el arranque, buscando alternativas de cara a la Copa del Mundo.
Del otro lado, el conjunto africano también vive un momento especial. Mauritania enfrenta al campeón del mundo en un escenario emblemático, con Aly Abeid como capitán.
El equipo busca aprovechar este amistoso internacional para medirse ante la élite y sumar experiencia, en un partido que quedará en su historia deportiva.
Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás González, Julián Álvarez, Thiago Almada.
Mauritania: Mamadou Diop; Ibrahima Keita, Lamine Ba, Jordan Lefort, Aly Abeid; Oumar Ngom, Maata Magassa, Djeidi Gassama; Beyatt Lekoueiry, Aboubakary Koita, Mamadou Diallo.