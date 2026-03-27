Argentina, con sorpresas en la formación, empata ante Mauritania 0-0

La Selección Argentina enfrenta a Mauritania en La Bombonera y llama la atención la ausencia de Messi entre los titulares en este amistoso.

La Selección Argentina define su once titular para amistosos internacionales en La Bombonera.

La Selección Argentina ya disputa su partido ante Mauritania en La Bombonera, en un duelo que comenzó a las 20:15 y que sorprende por una decisión fuerte: Lionel Messi arrancó en el banco. El encuentro reemplaza a la Finalissima suspendida.

Amistosos: arranque en La Bombonera El partido comenzó con Argentina y Mauritania ya en cancha bajo el arbitraje de Derlis López, en un estadio colmado que vive una de las últimas presentaciones del equipo en el país antes del Mundial 2026.

La decisión más resonante fue que Lionel Messi no forma parte del once inicial, algo poco habitual que marca la intención del cuerpo técnico de administrar cargas.

Un equipo con variantes y nuevo capitán En este encuentro, Cristian Romero porta la cinta de capitán, reflejando también una rotación en liderazgos dentro del plantel.

Además, Lionel Scaloni apostó por variantes en defensa y ataque, con nombres como Marcos Senesi, Nicolás Paz y Thiago Almada desde el arranque, buscando alternativas de cara a la Copa del Mundo.