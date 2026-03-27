Qué es y en qué consiste la "muerte digna", la alternativa a la eutanasia que es legal en Argentina

En el país, la ley no permite provocar la muerte, pero sí decidir cómo atravesar el final de la vida. En qué consiste la muerte digna.

Eutanasia: en qué consiste la "muerte digna", la alternativa que es legal en Argentina

A diferencia de la eutanasia, la legislación argentina permite rechazar tratamientos médicos para evitar el sufrimiento en enfermedades irreversibles, priorizando la voluntad del paciente. Desde 2012 rige la Ley 26.742, una modificación de la Ley de Derechos del Paciente que establece el derecho a rechazar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida. Muerte digna.

Qué es la “muerte digna” y cómo se aplica en Argentina El caso de Noelia Castillo Ramos, quien accedió a la eutanasia el 26 de marzo en España, volvió a poner en debate el derecho a morir con dignidad en la región. Su decisión, avalada por la Justicia europea, reavivó las preguntas sobre qué opciones existen en Argentina frente a situaciones de sufrimiento extremo o enfermedades irreversibles.

image En el país, la eutanasia, entendida como una intervención activa para provocar la muerte, no está permitida. Sin embargo, desde 2012 rige la Ley 26.742, una modificación de la Ley de Derechos del Paciente que establece el derecho a rechazar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida. Este marco legal reconoce la autonomía de las personas para decidir sobre su propio cuerpo en etapas críticas de salud.

La norma contempla que pacientes con enfermedades terminales o irreversibles puedan negarse a prácticas como la reanimación, cirugías invasivas o el uso de soporte vital cuando estas medidas solo extienden la agonía sin mejorar la calidad de vida.

También regula situaciones como la hidratación o alimentación artificial cuando su único efecto es prolongar el estado terminal.