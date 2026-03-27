Milei sobre el fallo de YPF: "Expropiar está mal y nos costó 12 años de falta de inversiones"

Kicillof dijo que "Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió"

Ley de expropiaciones: cuáles son los cambios que propone el Gobierno para evitar un caso como el de YPF

El mandatario buscó desterrar la idea de que este fallo le da razón a los argumentos jurídicos que defienden la expresidenta y el gobernador bonaerense y lo dijo sin tapujos: “Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado. Esos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo . Nos podría haber dejado sin YPF y con un país fundido”.

Y agregó: “ De pagarlos habría representado un enorme obstáculo en el camino de la recuperación económica . En términos de riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento. Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal. Quebrar este principio nos costó 12 años de inversiones, más pobreza, menos trabajo y más indigencia ”.

“El populismo aparenta ser a corto plazo y ante las cámaras, pero trae consecuencias a mediano y largo plazo. Para los que se llenan la boca hablando de soberanía y desarrollo, la mejor forma de defender los puntos estratégicos es defenderla ”, sentenció el Presidente.

En el comienzo del discurso, Milei dijo que el fallo “es un hecho de trascendencia histórica y sin precedentes para el país” . Aseguró que, de perderlo, hubiera “implicado pagar 18 mil millones de dólares, equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas”.

“Era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia jurídica, política y diplomatica del Gobierno se logró torcer el destino a nuestro favor. Ante la adversidad, triunfó la perseverancia. Ante la irresponsabilidad, triunfó la constancia”, expresó.

Luego, recordó que “el juicio comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner, se perdió en primera instancia con Alberto Fernández y ahora se logró una sentencia histórica durante esta administración”.

“Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, simplemente ganamos”, afirmó Milei.

Sobre el final, el jefe de Estado anunció que buscarán cambiar la legislación actual: “El liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado y las necesidades del futuro. Por eso hemos enviado al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones”.