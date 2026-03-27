Kicillof dijo que "Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió"

Javier Milei celebró el fallo de la Justicia de EE.UU sobre YPF: "Le hemos ganado a Bullford en Estados Unidos"

Horas antes el mandatario había apuntado al kirchnerismo al afirmar: "Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner".

Kicillof celebró el fallo que dejó "en evidencia años de mentiras ", y adjudicó la disputa judicial previa a "un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos".

El gobernador defendió que, en contra de lo que el Presidente llamaba el "impuesto Kicillof, el equipo legal que defendió la causa argentina "desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre".

"Ese 'impuesto' nunca fue más que una operación: un coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres, instalando que la nacionalización había sido técnicamente incorrecta. ¿Era desconocimiento, ingenuidad o una mentira interesada? Hoy queda claro", acotó el exministro de Economía de Cristina Kirchner .

Este viernes, en un dictamen histórico para el país: la Corte de Apelaciones de Nueva York revirtió la sentencia en un juicio que llevaba más de una década y en el que Argentina había sido condenada por la jueza Loretta Preska. De esta forma, el país evita, por ahora, pagar más de US$16.000 millones.

Con la noticia del fallo favorable, Kicillof aprovechó la ocasión para justificar la estatización de la petrolera, cuya mayoría accionaria estaba en manos de la española Repsol, como "una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas".

"La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF. Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros", escribió el gobernador.

"Aquella decisión, adoptada por @CFKArgentina marca el rumbo del modelo de desarrollo que la Argentina necesita: defensa del interés nacional, desarrollo federal, articulación público-privada, inversión en ciencia e infraestructura, potencial industrial, producción y cuidado de nuestros recursos naturales", agregó.

Cristina Kirchner defendió la expropiación de YPF

En medio del impacto que generó el fallo de la justicia de Estados Unidos, y sin mencionar a Javier Milei ni a Axel Kicillof, la expresidenta Cristina Kirchner defendió la estatización de la petrolera.

"Queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho", sostuvo Cristina Kirchner en un posteo en X que comenzó con su reconocimiento a la firma de abogados que estuvo al frente del caso desde el inicio de la causa en 2020.

En su mensaje, Cristina Kirchner optó por no hacer referencias ni a Milei ni a quien fuera su ministro de Economía y quien, en lo formal, impulsó la iniciativa para que YPF vuelva a manos del Estado.