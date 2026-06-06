    • 6 de junio de 2026 - 20:52

    Argentina y Honduras empatan 0 a 0 en el amistoso previo al Mundial 2026

    La Selección Argentina enfrentará este sábado a Honduras en Texas, en el primero de los dos amistosos previos al Mundial.

    Vestuario de la Selección argentina. Foto: AFA.

    Vestuario de la Selección argentina. Foto: AFA.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    la Selección Argentina tendrá su primer examen de preparación cuando enfrente a la Selección de Honduras en un amistoso internacional que se disputará desde las 21:00 (hora argentina) en el Kyle Field.

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    El encuentro será transmitido por TyC Sports, Telefe y LPF Play, y servirá para que el entrenador Lionel Scaloni observe variantes y evalúe el estado físico de varios futbolistas a pocos días del debut mundialista frente a Selección de Argelia.

    Scaloni confirmó que Juan Musso será el arquero titular, mientras que varios referentes serán preservados por cuestiones físicas. Entre los ausentes aparecen Emiliano Martínez, Cristian Romero, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Julián Álvarez.

    La gran incógnita sigue siendo la presencia de Lionel Messi. El capitán se recupera de una inflamación en el isquiotibial izquierdo y el cuerpo técnico analiza si sumará algunos minutos ante Honduras o si recién volverá a tener acción en el amistoso frente a Selección de Islandia, programado para el próximo martes.

    La formación de Argentina

    Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Valentín Barco; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

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    La formación confirmada de Honduras para jugar ante la Selección argentina

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