    • 5 de junio de 2026 - 09:22

    Autos BYD, más caros desde hoy en Argentina: el nuevo listado de precios

    La marca china cambió sus precios de comercialización en el país.

    El BYD Song Pro DM-i es ofrecido en nuestro país en dos versiones: GL y GS. Foto: REUTERS/Alessia Maccioni.

    El BYD Song Pro DM-i es ofrecido en nuestro país en dos versiones: GL y GS. Foto: REUTERS/Alessia Maccioni.

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    La marca china BYD actualizó los precios de casi todos los modelos que comercializa en la Argentina. Los incrementos oscilaron entre el 1% y el 6%, según el vehículo.

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    La excepción fue la Shark, la pick up híbrida enchufable de la marca, que mantuvo su precio en 59.900 dólares y continúa siendo uno de los productos más destacados de la ofensiva comercial de BYD en el mercado argentino.

    Cuáles son los modelos de BYD que aumentaron

    El modelo que registró el mayor incremento fue el Atto 2. El SUV compacto aumentó 2.000 dólares, lo que representa una suba cercana al 6%, y pasó a costar 33.990 dólares en su única versión disponible.

    Por su parte, el Dolphin Mini también recibió un ajuste de 1.000 dólares en ambas variantes. De esta manera, la versión GL quedó en 23.990 dólares, mientras que la GS pasó a valer 24.990 dólares. En ambos casos, el incremento fue del 4%.

    La misma actualización recibió el Yuan Pro. Tanto la versión GL como la GS aumentaron 1.000 dólares, para ubicarse en 30.990 y 31.990 dólares, respectivamente. La suba ronda el 3%.

    El Song Pro fue el modelo que menos aumentó dentro de la gama. El SUV híbrido sumó 500 dólares en sus dos configuraciones y ahora cuesta 35.490 dólares en versión GL y 37.490 dólares en versión GS, lo que representa un incremento cercano al 1%.

    Así quedaron los precios de BYD en Argentina

    Dolphin Mini

    • GL: USD 23.990
    • GS: USD 24.990

    Yuan Pro

    • GL: USD 30.990
    • GS: USD 31.990

    Atto 2

    • Única versión: USD 33.990

    Song Pro

    • GL: USD 35.490
    • GS: USD 37.490

    Shark

    • Única versión: USD 59.900

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