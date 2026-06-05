Autos BYD, más caros desde hoy en Argentina: el nuevo listado de precios

La marca china cambió sus precios de comercialización en el país.

El BYD Song Pro DM-i es ofrecido en nuestro país en dos versiones: GL y GS. Foto: REUTERS/Alessia Maccioni.

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La marca china BYD actualizó los precios de casi todos los modelos que comercializa en la Argentina. Los incrementos oscilaron entre el 1% y el 6%, según el vehículo.

La excepción fue la Shark, la pick up híbrida enchufable de la marca, que mantuvo su precio en 59.900 dólares y continúa siendo uno de los productos más destacados de la ofensiva comercial de BYD en el mercado argentino.

Cuáles son los modelos de BYD que aumentaron El modelo que registró el mayor incremento fue el Atto 2. El SUV compacto aumentó 2.000 dólares, lo que representa una suba cercana al 6%, y pasó a costar 33.990 dólares en su única versión disponible.

Por su parte, el Dolphin Mini también recibió un ajuste de 1.000 dólares en ambas variantes. De esta manera, la versión GL quedó en 23.990 dólares, mientras que la GS pasó a valer 24.990 dólares. En ambos casos, el incremento fue del 4%.

La misma actualización recibió el Yuan Pro. Tanto la versión GL como la GS aumentaron 1.000 dólares, para ubicarse en 30.990 y 31.990 dólares, respectivamente. La suba ronda el 3%.