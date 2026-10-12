Argentina y la hora de la verdad en los World Roller Games de Paraguay

Llegó el momento. Es la hora del Mundial Sénior Masculino , luego de una última semana en la que se disputaron el Mundial Sénior Femenino, cuya final terminó con la derrota de Las Águilas ante España, y el Mundial Sub-19, en el que Argentina logró coronarse con la medalla de bronce tras vencer a Italia. Pero el Senior es el que ahora abre el juego y Argentina se alista para ser protagonista.

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Después de una intensa y detallada preparación, Argentina arrancará con su sueño enfrentado a Francia a partir de las 17,45 en el esperado debut en Asunción.

Argentina iniciará así esta semana su camino en la fase de grupos tras completar sus entrenamientos de preparación. El cronograma de partidos iniciales para el conjunto argentino (hora local y de Argentina) es el siguiente:

• Argentina vs. Chile | Miércoles 14 de octubre, 20.

El domingo la selección sénior masculina realizó una prueba de pista en el COP (Comité Olímpico Paraguayo). La misma prueba estaba prevista para el seleccionado sénior femenino, pero la superficie no contaba con la adherencia suficiente.

Por ese motivo, fue necesario realizar algunas reparaciones entre los torneos para acondicionarla y dejarla en condiciones para el inicio de la competencia, previsto para mañana lunes. Durante esta jornada, las selecciones realizaron pruebas de pista, con turnos de aproximadamente una hora y media para familiarizarse con la superficie.

En cuanto a lo que nos espera esta semana, será una competencia de altísimo nivel, con mucha intensidad dentro de la cancha. Las selecciones se conocen bien y sus jugadores compiten habitualmente en las ligas europeas. Será una gran oportunidad para quienes disfrutan del hockey sobre patines, ya que podrán ver en acción a los mejores jugadores del mundo.

A lo largo de una misma semana se reunirán representantes de los equipos más importantes de las ligas europeas, defendiendo los colores de sus selecciones.

Francia, por ejemplo, cuenta con los hermanos Di Benedetto como líderes del equipo, además de un gran arquero que viene brindándole respaldo en los últimos años y de un entrenador portugués, Nuno López, que aporta la impronta y la actitud necesarias. Italia, por su parte, también llega recuperada.

Hay que recordar que Andorra volvió a ubicarse en el tercer puesto y demostró que puede competir de igual a igual con las grandes potencias, además de volver a subir al podio.

Por supuesto, también estarán España, Argentina y Portugal, selecciones que han sido protagonistas durante los últimos años y que buscarán quedarse con el título. Anticipando una gran semana para disfrutar del mejor hockey sobre patines.