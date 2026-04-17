Argentino de Ruta: Mateo Kalejman es el nuevo campeón argentino CRI

Pasó la tormenta y los ciclistas de San Juan se metieron en carrera en el Argentino de Ruta . Y en el primer día de competencia, la alegría llegó en la Contrarreloj Individual con el Oro conseguido por Mateo Kalejman. Mientras que Lisandro Bravo terminó en el podio de la Sub-23.

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Argentino de Ruta: San Juan se mete en carrera después de los problemas

El ciclista sanjuanino Mateo Kalejman es el nuevo Campeón Argentino en CRI categoría Elite, pulverizando los cronómetro con un tiempo 45m 38s para recorrer una distancia de 38.4 a un promedio de 50.49 km/h sacándole al segundo 3m 35s.

La clasificación y medallero fue el siguiente: 1º Mateo Kalejman, 2º Matías Cedeira y 3º Germán Broggi.

Mateo Kalejman recibió una sanción de 300 mil pesos por no llevar puesta la indumentaria que le hace pertenecer a un equipo, en abierto reclamo a los problemas que la Federación Sanjuanina tuvo para enviar en tiempo y forma a la delegación a Río Cuarto.

En la categoría Sub 23, San Juan terminó cosechando Bronce ya que Lisandro Bravo terminó en la tercera posición, con un tiempo de 37m.22seg. para los 28,8kms. del recorrido en el autódromo de Río Cuarto. Bravo finalizó a 2m.01seg. del ganador que fue Nehen Erripa, de Olavarría. Mientras que el otro sanjuanino, Máximo Gómez Ortuño finalizó en la cuarta colocación.

ADAPTADO EN RIO CUARTO

En la categoría tandem femenino, la albardonera María José Quiroga junto a su guía Gabriela Roja consiguieron subirse al podio y colgarse la medalla de bronce. El podio quedo conformado de la siguiente manera: 1º Florencia Romero - Micaela Barroso; 2º Mirian Pando - Lucía Sánchez y 3º María Quiroga - Gabriela Roja (San Juan).

De la mano de David Maldonado, la Federación Sanjuanina ya tiene una medalla de bronce en categoria C4. El podio quedo conformado de la siguiente manera: 1º Pablo Cingolani; 2º Leonel Sappag y 3º David Maldonado (San Juan).

En categoria C3 Sergio Gómez consiguió la medalla de plata, la clasificación en esa categoría fue la siguiente: 1º Simón Mazzante y 2º Sergio Gómez (San Juan).