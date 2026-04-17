    • 17 de abril de 2026 - 06:38

    Argentino de Ruta: San Juan se mete en carrera después de los problemas

    Este viernes comienza la actividad en Río Cuarto con las pruebas Contrarreloj Individual en el Argentino de Ruta.

    Campeón. Leo Cobarrubia llega a Río Cuarto con la corona argentina y buscará retenerla.

    Campeón. Leo Cobarrubia llega a Río Cuarto con la corona argentina y buscará retenerla.

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    Por Ariel Poblete

    Después de los problemas que amenazaron incluso con la deserción de la selección de San Juan en el Argentino de Ruta, todo se calmó y este viernes comenzará la acción en el autódromo de Río Cuarto, Córdoba. Hubo acuerdo, aflojaron tensiones y desde este viernes empezarán a pedalear.

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    En el primer día de competencias, los que abrirán el juego serán los ciclistas de la Categoría Paraciclismo. A partir de las 8.30 comenzará la prueba CRI (Contrarreloj Individual) con las Divisiones T, C, B y H. Sobre el mediodía se realizará la entrega de premios correspondiente.

    San Juan tendrá en competencia a María José Quiroga, Gabriela Roja (guía), Maximiliano Pérez, Néstor Quinteros (guía), Ángel Rodríguez, Eduardo Navarro, Alfredo Tejada, Roberto Olmedo, Joel Galván, María Sergo, David Maldonado, Santiago Valdebenitez, Ricardo Cabaña, Sebastián Fernández de Cieza, Braian Guajardo y Enzo Delgado.

    A partir de las 13 comenzará la acción para las categorías Elite Masculina y a las 15, la Sub-23 Masculina, quedando para las 16,30 la Elite Damas.

    San Juan tendrá en competencia a los siguientes ciclistas: Categoría Elite: Leonardo Cobarrubia, Rodrigo Díaz, Nicolás Tivani, Gerardo Tivani, Agustín Videla, Leandro Velardez, Rubén Ramos, Ángel Oropel, Kevin Castro, Cristian Domínguez.

    Categoría Sub-23: Lisandro Bravo, Facundo Castro, Julián Díaz, Fabricio Sisterna, Máximo Gómez, Santiago Alé, Guillermo Castillo, Roberto Rodrigo, Alejo Riofrío y Ramiro Pérez.

    Categoría Damas: Maribel Aguirre, Ludmila Aguirre, Abril Cabdevila, Pilar Amarfil, Delfina Dibella, Agustina Bravo y Samara Medrano.

    El sábado, habrá Ruta para la Categoría Paraciclismo, dejando para el domingo las pruebas de pelotón para los Elite, Sub-23 y Damas.

    PAZ POR SAN JUAN

    En las horas previas al viaje a Río Cuarto estalló un escándalo que involucró a la FCS y a los ciclistas de la selección de San Juan. Es que se les informó sobre el mediodía del miércoles que los fondos del subsidio otorgado por la Secretaría de Deportes estaría disponible la próxima semana, atendiendo que una vez otorgado, recién se efectiviza días más tarde. Eso no fue bien recibido por los ciclistas sanjuaninos que amagaron con no correr. Después, con las horas entendieron la situación y se decidió que los gastos que afronten particularmente cada competidor serán reembolsados apenas impacten los fondos en la cuenta de la Federación.

    Se zanjó así un tema complejo que llenó de incertidumbre la presencia de San Juan en Córdoba, sabiendo que tiene candidatos, que lleva al actual campeón argentino que es Leo Cobarrubia y que las chances de ser protagonistas tienen muchos argumentos.

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