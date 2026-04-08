    • 8 de abril de 2026 - 11:02

    Arranca la temporada 2026 del básquet sanjuanino con el inicio del Torneo Apertura

    La temporada sanjuanina se pone en marcha esta semana con actividad en Nivel 2 y Primera División, tanto en la rama masculina como femenina.

    La temporada del básquet sanjuanino pondrá primera este fin de semana.&nbsp;

    La temporada del básquet sanjuanino pondrá primera este fin de semana. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La temporada 2026 del Campeonato sanjuanino de básquet comienza a tomar forma con el inicio del Torneo Apertura “Eric Sánchez”, que dará el salto inicial esta semana con una agenda cargada de partidos en diferentes escenarios deportivos. El básquet sigue creciendo en la provincia y este año promete una agenda intensa cada fin de semana.

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    Nivel 2, el sueño de ascenso

    La acción comenzará este miércoles con el debut del Nivel 2, cuando Girona se enfrente a Urquiza desde las 22:00 en cancha de Sanjuanino Junior. Será el primer paso de una competencia que continuará el jueves 9 de abril con el duelo entre Isca Yacú B y Minero, nuevamente en horario nocturno.

    El cronograma seguirá el sábado 11, con el choque entre Sporting Estrella y Macabi-El Ceibo Azul en cancha de Estrella, mientras que el domingo 12 se disputará una doble jornada: Macabi-El Ceibo Blanco recibirá a Del Bono a las 19:00, y una hora más tarde, La Gloria Sanjuanina se medirá ante Isca Yacú A en cancha de Lanteri.

    En Primera División, intensa actividad

    En paralelo, la Primera División masculina (Nivel 1) también tendrá su estreno este jueves, con el partido entre Minero y Ausonia desde las 22:00 en el Estadio La Superiora, marcando el inicio de la máxima categoría.

    La rama femenina no se queda atrás y también pondrá primera ese mismo jueves. Sporting Estrella enfrentará a Del Bono a partir de las 21:30 en cancha de Estrella, en el arranque del certamen.

    La continuidad llegará el domingo 12 de abril con dos encuentros programados para las 20:00: Lanteri será local ante UVT, mientras que Ausonia recibirá a Universidad, completando así un fin de semana cargado de básquet.

    De esta manera, el básquet sanjuanino vuelve a escena con una nueva temporada que promete competencia, desarrollo y protagonismo en todas sus categorías.

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