Arranca la temporada de pista en el Velódromo Vicente Chancay

Pasó la ruta, llegó el Invierno y en los tiempos de la Federación Ciclista Sanjuanina es el momento para la temporada de Pista que abrirá su calendario este próximo domingo con la organización de la Vecinal Santo Domingo y el Club Juventud de Chimbas y en homenaje a Mateo Kalejman.
La primera fecha del calendario que tiene 10 fechas será en el Velódromo Vicente Chanchay y en su programación para todas las categorías incluirá todas las especialidades.
Este calendario tendrá dos fechas en julio, cinco fechas en el mes de agosto y otras tres para el mes de septiembre. En este mes de julio, abrirá con la Vecinal Santo Domingo y el domingo 26 irá con el club Sol Naciente, entidad que preside Manolo Faedo.
Para agosto, la primera fecha estará a cargo de el Club Sergio Valdez y Club Merce Rawson. El 9 de agosto, la Fundación Planeta Ramírez será la responsable de la organización de la cuarta fecha del calendario.
El 16 de ese mes, el Caucete Pedal Club aparecerá en el calendario coordinando la quinta fecha de la temporada, mientras que ahí nomás, el día 21, la sexta del calendario estará a cargo del Cicles Club Alvear.
Para cerrar agosto, el 30 llegará la fecha siete del calendario 2026 con la organización del Huracán Cicles Club.
Llegará septiembre y tres serán las fecha de este calendario. El día 13, el Club Ciclista Independiente junto a la Unión Vecinal Manuel Belgrano pondrán en pista la fecha 8. Mientras que el día 20 será el turno para el Pedal Club Olimpia. Finalmente, el 27 será el momento del cierre de la temporada de Pista con la décima fecha que será exclusividad en la organización del Club Del Bono.