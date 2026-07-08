Pismanta de Las Flores se prepara para recibir a la Leona Ariana Arias

n Iglesia, la apertura de la oferta deportiva sigue evolucionando y ahora tomó el turno el Club Sportivo Pismanta de Las Flores ofrecerá este sábado y domingo próximo jornadas de capacitación con la presencia de la puntana Ariana Arias, integrante de los seleccionados nacionales de hockey césped.

La iniciativa que nació desde la presidencia del Cacique, a cargo de Juan Díaz Barrios, encontró eco en la Secretaría de Deportes de Iglesia, la Unión Vecinal de Rodeo y el Lyons Club rotario, además del auspicio de Posada Bioceánica.

Pismanta tiene una cancha de césped sintético en el corazón de Las Flores y ha intrumentado la escuela propia de hockey césped e incluso ha competido con equipos de Jáchal. Esta chance de tener a Ariana Arias en esa cancha es un paso adelante para seguir aprendiendo.

Serán dos las jornadas en el club a partir del sábado a las 15 y repitiendo el domingo en el mismo horario. Las inscripciones son abiertas, sin cargo, sin cupos y esperando una presencia importante para darle más auge al hockey césped al pie de la cordillera.

Ariana Arias nació en Carpintería y tiene 20 años. A sus 4, dio sus primeros pases en el Club Horneros de la localidad del norte puntano. A los 12 vistió los colores de Alerces Hockey Club de Villa de Merlo y a sus 16 años se fue a vivir sola a la ciudad de San Luis donde jugó para GEPU. Su prioridad a temprana edad fue buscar una institución que tenga Primera división para encontrar mayor nivel, roce y competencia.

En el Lobo estuvo hasta 2022 que fue por más. Emigró a Buenos Aires para ser recibida por el Club Banco Nación que compite en la Liga Metropolitana, la más importante a nivel clubes en el país.

Su carrera siempre fue en ascenso por su juego, potencia física, goles y asistencias. Es volante, aunque por los entrenadores Juan Martín López y la ex Leona Sofía Maccari fue convocada para integrar la Selección juvenil como delantera.

En abril del 2023 disputó en Barbados el Panamericano y en el 2024 el Mundial Sub 21 con Las Leoncitas. El 2025 arrancó de la mejor manera para Ariana. Y en este 2026, los objetivos apuntan lejos. Del 24 de julio al 3 de agosto en Uruguay el seleccionado nacional participará de la Copa Panamericana que otorga la clasificación al Mundial 2026.