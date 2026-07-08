    • 8 de julio de 2026 - 15:42

    Pismanta de Las Flores se prepara para recibir a la Leona Ariana Arias

    Este fin de semana, en el Club Pismanta habrá una clínica de hockey césped con una disertante de lujo.

    Visita. Ariana Arias, integrante del seleccionado de hockey estará presente en Las Flores con una clínica en el club Pismanta.

    Visita. Ariana Arias, integrante del seleccionado de hockey estará presente en Las Flores con una clínica en el club Pismanta.

    Foto:

    pismantra
    Por Ariel Poblete

    n Iglesia, la apertura de la oferta deportiva sigue evolucionando y ahora tomó el turno el Club Sportivo Pismanta de Las Flores ofrecerá este sábado y domingo próximo jornadas de capacitación con la presencia de la puntana Ariana Arias, integrante de los seleccionados nacionales de hockey césped.

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    La iniciativa que nació desde la presidencia del Cacique, a cargo de Juan Díaz Barrios, encontró eco en la Secretaría de Deportes de Iglesia, la Unión Vecinal de Rodeo y el Lyons Club rotario, además del auspicio de Posada Bioceánica.

    Pismanta tiene una cancha de césped sintético en el corazón de Las Flores y ha intrumentado la escuela propia de hockey césped e incluso ha competido con equipos de Jáchal. Esta chance de tener a Ariana Arias en esa cancha es un paso adelante para seguir aprendiendo.

    Serán dos las jornadas en el club a partir del sábado a las 15 y repitiendo el domingo en el mismo horario. Las inscripciones son abiertas, sin cargo, sin cupos y esperando una presencia importante para darle más auge al hockey césped al pie de la cordillera.

    LEONA PUNTANA

    Ariana Arias nació en Carpintería y tiene 20 años. A sus 4, dio sus primeros pases en el Club Horneros de la localidad del norte puntano. A los 12 vistió los colores de Alerces Hockey Club de Villa de Merlo y a sus 16 años se fue a vivir sola a la ciudad de San Luis donde jugó para GEPU. Su prioridad a temprana edad fue buscar una institución que tenga Primera división para encontrar mayor nivel, roce y competencia.

    En el Lobo estuvo hasta 2022 que fue por más. Emigró a Buenos Aires para ser recibida por el Club Banco Nación que compite en la Liga Metropolitana, la más importante a nivel clubes en el país.

    Su carrera siempre fue en ascenso por su juego, potencia física, goles y asistencias. Es volante, aunque por los entrenadores Juan Martín López y la ex Leona Sofía Maccari fue convocada para integrar la Selección juvenil como delantera.

    En abril del 2023 disputó en Barbados el Panamericano y en el 2024 el Mundial Sub 21 con Las Leoncitas. El 2025 arrancó de la mejor manera para Ariana. Y en este 2026, los objetivos apuntan lejos. Del 24 de julio al 3 de agosto en Uruguay el seleccionado nacional participará de la Copa Panamericana que otorga la clasificación al Mundial 2026.

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