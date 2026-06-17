    • 17 de junio de 2026 - 07:47

    Austria arrancó con triunfo en el Mundial 2026: venció 3-1 a Jordania

    El seleccionado europeo debutó con una victoria en el grupo que integra con Argentina.

    Austria.

    Austria.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Austria comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al derrotar 3-1 a Jordania en el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo J, zona que también integran Argentina y Argelia. Con este resultado, los europeos sumaron sus primeros tres puntos y quedaron como escoltas de la Albiceleste, que horas antes goleó 3-0 a Argelia.

    Leé además

    Lionel Messi, máximo goleador de los mundiales.

    ¿Por qué motivo personal lloró Lionel Messi? La palabra del capitán
    Los tres goles de Messi en los medios internacionales.

    La prensa mundial se rindió ante Messi tras su exhibición en el debut de Argentina: "Histórico", "eterno" y "brutal"

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El equipo dirigido por Ralf Rangnick abrió el marcador a los 21 minutos gracias a un potente remate de Romano Schmid. Sin embargo, Jordania, que disputa su primera Copa del Mundo, reaccionó en el complemento y alcanzó la igualdad a los 50 minutos mediante Ali Olwan, autor además del primer gol mundialista en la historia de su selección.

    Austria había logrado volver a ponerse en ventaja con un tanto de Marko Arnautovic, pero el VAR anuló la acción por una mano previa. La insistencia europea tuvo recompensa a los 76 minutos, cuando Yazan Al-Arab desvió un córner de Marcel Sabitzer y convirtió en contra de su propio arco para el 2-1.

    Ya en tiempo de descuento, Arnautovic selló la victoria desde el punto penal tras una infracción por mano sancionada luego de la revisión tecnológica. El delantero ingresó desde el banco y fue determinante en el desenlace del encuentro.

    Aunque el marcador terminó reflejando una diferencia de dos goles, Jordania dejó una buena imagen en su estreno absoluto en la máxima cita del fútbol, complicando por varios pasajes a una Austria que regresó a un Mundial después de 28 años.

    Embed

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Lionel Messi.

    Messi reveló por qué lloró tras su primer gol ante Argelia y confesó qué deportista lo inspira

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Dibu Martínez.

    Dibu Martínez habló con Diario de Cuyo del gol que le anularon a Argelia y bromeó con la presencia de La Mona Jiménez

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Titulares. Rossi, Funez y Jaurena estarían ante Agropecuario este sábado en el Pueblo Viejo.

    San Martín le apunta a Agropecuario buscando recuperar su poderío local

    Por Ariel Poblete
    messi, tras el triplete ante argelia: me pone muy feliz haber vivido todo lo que me toco, esto es de yapa

    Messi, tras el triplete ante Argelia: "Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó, esto es de yapa"

    Por Redacción Diario de Cuyo