Baja sensible para la Selección argentina: Matías Pascual sufrió una lesión muscular y se pierde el Mundial

El hockista sanjuanino quedó al margen del Mundial de Asunción 2026 tras resentirse en el tramo final de la preparación. Giuliano Giuliani irá como su reemplazante.

Una noticia de último momento sacude a la Selección argentina Senior de hockey sobre patines en la previa del inicio de la cita máxima. El sanjuanino Matías Pascual no podrá formar parte del plantel albiceleste que disputará los World Skate Games Asunción 2026 debido a un infortunado inconveniente físico.

Según informaron de manera oficial desde el Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines, el experimentado hockista sufrió una lesión muscular durante la etapa final de la puesta a punto, lo que le impedirá estar en condiciones de afrontar la competencia internacional. Ante esta imprevista baja dentro del esquema del equipo, el cuerpo técnico determinó la citación de Giuliano Giuliani, quien ocupará la vacante en la nómina definitiva y vestirá la camiseta albiceleste en el certamen ecuménico.

La mala racha de Matías Pascual Esta nueva baja consolida una verdadera racha adversa para Pascual vistiendo los colores patrios. Cabe recordar que en el Mundial de San Juan 2022 sufrió la grave fractura de tibia y peroné que lo marginó del partido decisivo por el título. Posteriormente, en el Mundial de Novara 2024, tampoco pudo decir presente tras resentirse de aquella misma lesión y tener que pasar nuevamente por el quirófano. Para colmo, a comienzos de este año, en la Copa de las Naciones disputada en Suiza, padeció la fractura de uno de sus dedos que lo dejó fuera de competencia.