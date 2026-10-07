    • 7 de octubre de 2026 - 15:28

    Baja sensible para la Selección argentina: Matías Pascual sufrió una lesión muscular y se pierde el Mundial

    El hockista sanjuanino quedó al margen del Mundial de Asunción 2026 tras resentirse en el tramo final de la preparación. Giuliano Giuliani irá como su reemplazante.

    Matías Pascual se lesionó y será baja en la Selección argentina.

    Matías Pascual se lesionó y será baja en la Selección argentina.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una noticia de último momento sacude a la Selección argentina Senior de hockey sobre patines en la previa del inicio de la cita máxima. El sanjuanino Matías Pascual no podrá formar parte del plantel albiceleste que disputará los World Skate Games Asunción 2026 debido a un infortunado inconveniente físico.

    Leé además

    todo definido: la seleccion argentina sub 19 ya tiene rival en cuartos del mundial de hockey sobre patines

    Todo definido: la Selección argentina Sub 19 ya tiene rival en cuartos del Mundial de hockey sobre patines
    Despedida de Messi. Memes.

    Los mejores memes de la despedida de Messi de la Selección Argentina

    Según informaron de manera oficial desde el Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines, el experimentado hockista sufrió una lesión muscular durante la etapa final de la puesta a punto, lo que le impedirá estar en condiciones de afrontar la competencia internacional. Ante esta imprevista baja dentro del esquema del equipo, el cuerpo técnico determinó la citación de Giuliano Giuliani, quien ocupará la vacante en la nómina definitiva y vestirá la camiseta albiceleste en el certamen ecuménico.

    La mala racha de Matías Pascual

    Esta nueva baja consolida una verdadera racha adversa para Pascual vistiendo los colores patrios. Cabe recordar que en el Mundial de San Juan 2022 sufrió la grave fractura de tibia y peroné que lo marginó del partido decisivo por el título. Posteriormente, en el Mundial de Novara 2024, tampoco pudo decir presente tras resentirse de aquella misma lesión y tener que pasar nuevamente por el quirófano. Para colmo, a comienzos de este año, en la Copa de las Naciones disputada en Suiza, padeció la fractura de uno de sus dedos que lo dejó fuera de competencia.

    Desde el organismo rector del hockey sobre patines expresaron su acompañamiento hacia el jugador sanjuanino en este difícil momento, destacando el compromiso y la entrega demostrada en cada jornada de entrenamiento, al tiempo que sus compañeros, dirigentes y cuerpo técnico le enviaron sus deseos de una pronta recuperación.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    es el dia mas triste de mi carrera, la emotiva despedida de messi de la seleccion argentina

    "Es el día más triste de mi carrera", la emotiva despedida de Messi de la Selección Argentina

    messi recibio un regalo muy especial de benin antes de su ultimo partido con la seleccion

    Messi recibió un regalo muy especial de Benín antes de su último partido con la Selección

    river distinguio a messi como socio honorario antes de su despedida de la seleccion argentina

    River distinguió a Messi como Socio Honorario antes de su despedida de la Selección Argentina

    con un gol de lionel messi en su despedida, la seleccion argentina le gano 3-0 a benin en el monumental

    Con un gol de Lionel Messi en su despedida, la Selección argentina le ganó 3-0 a Benín en el Monumental