Blondel contó detalles de la charla que tuvo con el plantel de Boca sobre su relación con Morena Beltrán

El exdefensor del Xeneize sufrió los rumores que vinculaban a su pareja y reveló que tuvo que aclarar la situación en el vestuario azul y oro.

Blondel, el exdefensor del Xeneize, habló sobre los rumores que vinculaban a su pareja y reveló que tuvo que aclarar la situación en el vestuario azul y oro.

Lucas Blondel se fue de Boca tras no ser considerado por Claudio Úbeda y hoy encontró su mejor presente futbolístico en Huracán. Sin embargo, el defensor todavía recuerda con tristeza su última etapa en el Xeneize, sobre todo por los rumores negativos que giraron en torno a su relación con Morena Beltrán.

Qué habló con el plantel de Boca Se refirió a una presunta filtración de información de la periodista hacia el exterior. “Lo más doloroso para mí es cuando la mencionan a ella (Morena Beltrán) y la hacen cargo de cosas que no son así. Creo que hay pruebas suficientes: jugué con todos los entrenadores salvo con Miguel Russo y después con Claudio Úbeda. Cuando me iba bien, nadie decía nada de que filtraba cosas. En Boca es difícil que no se filtre algo”, explicó en una entrevista con TyC Sports.

Luego, desarrolló: “Uno siempre siente que se banca más cosas malas que la familia porque se acostumbra a escuchar rumores. Cuando estaba todo bien, ella era la mejor del mundo... son cosas que pasan”.

La situación generó tanta preocupación que Blondel tuvo que hablar con los futbolistas del Xeneize sobre este problema. “Mis compañeros sabían que nada de lo que se decía era cierto. En su momento junté a algunos referentes del vestuario y les dije: ‘Che, no entiendo por qué se está diciendo esto, se los juro’. Me dijeron que no tenía nada de qué preocuparme, que sabían qué tipo de persona era, y quedó ahí”.

“El ruido empezó cuando empecé a no ser considerado”, explicó. “Si hubiera sido cierto, me tendrían que haber apartado del plantel. Yo seguía entrenando con el grupo, iba a la cancha cuando jugaba Boca... yo creo que son las reglas del juego. Boca es un club gigante y se desparraman muy rápido los rumores”.