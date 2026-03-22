    • 22 de marzo de 2026 - 20:12

    Boca busca la victoria en La Bombonera ante Instituto

    Por la 12° jornada, el Xeneize recibe a la Gloria en busca de cortar la racha de cuatro empates consecutivos en su casa. Todo lo que tenés que saber del partido.

    boca instituto ilustra
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Adam Bareiro, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

    Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Gustavo Abregu, Gastón Lodico, Alex Luna; Matías Fonseca. DT: Diego Flores.

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