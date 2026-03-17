    • 17 de marzo de 2026 - 19:56

    Copa de Campeones: Se definieron los cruces para los Cuartos de Final

    Completaron Defensores de San Martín y Defensores de Boca, avanzando los sarmientinos en la Copa de Campeones.

    Adentro. Del Carril se medirá con Arbol Verde de Jáchal en los Cuartos de Final de la Copa de Campeones.
    Adentro. Del Carril se medirá con Arbol Verde de Jáchal en los Cuartos de Final de la Copa de Campeones.

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    nuevo cruces
    Por Ariel Poblete

    Ya están los 8 mejores de la edición 2026 de la Copa de Campeones tras el final del partido que fuera suspendido en Albardón el sábado pasado. Defensores de Boca empató 1-1 con Defensores de San Martín, redondeando el global 3-1 a su favor para instalarse en Cuartos de Final.

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    En la serie que comenzará este próximo fin de semana, Defensores de Boca arrancará de local contra San Lorenzo de Rodeo, Iglesia en el cruce de los clasificados en el séptimo lugar de la General contra el segundo que es el Azulgrana iglesiano.

    El partido se completó este martes a puertas cerradas tras la suspensión del sábado pasado cuando el árbitro Alberto Riveros esgrimió falta de garantías para la continuidad de Defensores de San Martín y Defensores de Boca. Con la eliminación de los de la Villa Mariano Moreno, la Liga Albardón-Angaco ya había perdido antes a Arroyito Junior que perdió su serie con San Lorenzo de Rodeo.

    CRUCES DE LA COPA DE CAMPEONES

    El que quedó con el número 1 es Arbol Verde de Jáchal que había eliminado a Matienzo el domingo. Los Arbolinos jachalleros enfrentarán a Sportivo Del Carril, primero en San Martín y luego de locales.

    En otro de los cruces de estos Cuartos de Final, Paso de Los Andes de Albardón que se reubicó como tercero en la General, se medirá con Unión La Chimbera de 25 de Mayo que dio la nota eliminando a Villa Borjas en el cruce entre los veinticinqueños.

    Finalmente, en el restante partido de la serie de Cuartos, habrá clásico Verdinegro y Norteño. Y es que Sportivo Racing de Jáchal abrirá la serie como local ante Sportivo San Martín de Rodeo. Será primero en San José y luego, la revancha en el Bajo de Iglesia.

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