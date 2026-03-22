Para River Plate no hay dos sin tres: ganó en Río Cuarto y sumó el tercer triunfo de la era Coudet

River Plate le ganó 2-0 a Estudianes en Río Cuarto por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 y sumó su tercer triunfo al hilo. En un partido de bajo vuelo futbolístico, el VAR fue el gran protagonista y marcó significativamente el resultado.

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El primer gol del partido fue convertido por el defensor Gonzalo Montiel, de penal y a los 24 minutos de la segunda etapa, mientras que el delantero Maximiliano Salas sentenció el triunfo en el noveno minuto de descuento.

El triunfo le dio su tercera victoria en igual cantidad de partidos al entrenador Eduardo “Chacho” Coudet y dejó a River empatado en la primera posición de la zona B, con 20 puntos, mientras que el “León del Imperio” se mantiene en el último lugar del grupo y la tabla anual, con cuatro unidades.

En la próxima fecha el “Millonario” recibirá a Belgrano, mientras que el equipo que dirige interinamente Gerardo Acuña visitará a Aldosivi, en un duelo clave por la permanencia. Ambos encuentros esperan confirmación de día y horario.

El primer acercamiento fue del local, a los 18 minutos, con una recuperación en ataque del extremo Gabriel Alanís, cuyo remate desde el borde del área fue bloqueado por el defensor Lautaro Rivero.

River tuvo su primera llegada a los 27 minutos, con un tiro libre desde el borde izquierdo del área en el que el lateral marcos Acuña buscó un remate al primer palo, que se fue cerca del ángulo derecho del arquero Agustín Lastra.

En un primer tiempo sin goles, y con pocas llegadas claras, la más peligrosa fue de la visita, a los 43 minutos, con un remate muy potente del mediocampista Aníbal Moreno, desde afuera del área, que salió alto y centralizado, permitiendo que Lastra desvíe hacia arriba y, posteriormente, el defensor Sergio Ojeda alcance a retroceder y rechazar al córner.

A los 11 minutos, el delantero Tomás González convertía el 1-0 con un zurdazo al ángulo, aunque el tanto fue invalidado al ser considerado adelantado, luego de otra larga revisión en el videoarbitraje.

PENAL PARA RIVER PLATE

Cuando iban 22 minutos, un pisotón sobre el delantero Sebastián Driussi a un costado del área fue considerado como penal. En 24 minutos del segundo tiempo, el defensor Gonzalo Montiel cambió la pena máxima por gol, con un remate bajo y centralizado que engañó a Lastra.

Cinco minutos después, el mediocampista Siro Rosane capturó el rebote de un tiro libre y remató de volea desde el bode del área, con un tiro que se fue cerca del palo derecho del arquero Santiago Beltrán. En 37 minutos, un córner al segundo poste fue cabeceado por Alanís y le quedó a Ojeda, aunque el central no pudo empujar la pelota al gol.

Y sobre el final del partido, en el noveno minuto de descuento, un pase largo habilitó al delantero Maximiliano Salas, ante una defensa adelantada en búsqueda del empate, para que el atacante corra desde la mitad de la cancha, encare al arquero rival y lo venza con un remate cruzado que sentenció el triunfo del equipo de Coudet.