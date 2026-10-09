Boca cuidará a Paredes ante Instituto: la razón por la que arrancará en el banco

Arruabarrena decidió preservar al capitán después de cuatro partidos consecutivos y por una molestia en el isquiotibial. La mira está puesta en la semifinal de la Sudamericana ante Vasco da Gama.

Paredes sería suplente ante Instituto para llegar en mejores condiciones al cruce con Vasco da Gama.

Leandro Paredes no sería titular esta noche en Boca ante Instituto, una ausencia de peso en un partido importante por el Torneo Clausura. Rodolfo Arruabarrena prepara una rotación y decidió darle descanso a su principal referente futbolístico, pensando especialmente en la serie de semifinales de la Copa Sudamericana.

El capitán viene de disputar cuatro partidos consecutivos, prácticamente un mes sin descanso, y permanecería en el banco de suplentes en el estadio Mario Alberto Kempes. La idea del cuerpo técnico es utilizarlo únicamente si el desarrollo del encuentro requiere su ingreso durante el complemento.

Por qué Paredes no será titular ante Instituto La principal explicación es el calendario que tiene por delante Boca. El Xeneize afrontará el próximo martes 13 de octubre el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama en La Bombonera, mientras que la revancha se disputará una semana después en Brasil.

A eso se suma una cuestión física: Paredes arrastra desde hace tiempo una molestia muscular en el isquiotibial, que le impide desenvolverse al ciento por ciento y que incluso hizo que redujera su participación en las pelotas paradas del equipo.

La última vez que el campeón del mundo no estuvo desde el comienzo con Boca fue el 11 de septiembre, en el triunfo 3-1 ante Central Córdoba. En aquella oportunidad también había sido preservado antes de un compromiso internacional, previo a la revancha frente a San Pablo.