Boca cuidará a Paredes ante Instituto: la razón por la que arrancará en el banco

Leandro Paredes no sería titular esta noche en Boca ante Instituto, una ausencia de peso en un partido importante por el Torneo Clausura. Rodolfo Arruabarrena prepara una rotación y decidió darle descanso a su principal referente futbolístico, pensando especialmente en la serie de semifinales de la Copa Sudamericana.
El capitán viene de disputar cuatro partidos consecutivos, prácticamente un mes sin descanso, y permanecería en el banco de suplentes en el estadio Mario Alberto Kempes. La idea del cuerpo técnico es utilizarlo únicamente si el desarrollo del encuentro requiere su ingreso durante el complemento.
Por qué Paredes no será titular ante Instituto
La principal explicación es el calendario que tiene por delante Boca. El Xeneize afrontará el próximo martes 13 de octubre el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama en La Bombonera, mientras que la revancha se disputará una semana después en Brasil.
A eso se suma una cuestión física: Paredes arrastra desde hace tiempo una molestia muscular en el isquiotibial, que le impide desenvolverse al ciento por ciento y que incluso hizo que redujera su participación en las pelotas paradas del equipo.
La última vez que el campeón del mundo no estuvo desde el comienzo con Boca fue el 11 de septiembre, en el triunfo 3-1 ante Central Córdoba. En aquella oportunidad también había sido preservado antes de un compromiso internacional, previo a la revancha frente a San Pablo.
Boca prepara varios cambios para visitar al líder
Paredes no sería el único habitual titular que comenzaría afuera. Arruabarrena tiene previsto presentar una formación con varios cambios para visitar a Instituto, líder del Grupo A, sin perder de vista la tabla anual y el inminente cruce copero.
El equipo que probó el entrenador tiene a Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa.
El encuentro se disputará este viernes desde las 19.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 del Torneo Clausura.