Boca e Independiente empataron en La Bombonera y siguen en zona de pelea

Boca Juniors e Independiente empataron 1-1 en la Bombonera en un partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura, en un resultado que mantiene a ambos equipos en la lucha por avanzar a los playoffs.

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Boca ganó con suspenso en Chile y arrancó firme en la Copa Libertadores

El conjunto local quedó en la tercera posición de la Zona A con 21 puntos, a tres del líder Estudiantes, mientras que el equipo dirigido por Gustavo Quinteros se ubica séptimo con 18 unidades, todavía dentro del grupo que pelea por la clasificación.

La previa del encuentro estuvo marcada por un emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo, quien habría cumplido 70 años días atrás, generando un clima especial en el estadio.

En lo futbolístico, Independiente sorprendió desde el inicio. A los ocho minutos, Matías Abaldo aprovechó las dudas defensivas de una formación alternativa de Boca —que presentó once cambios respecto al partido anterior— y puso el 1-0 para la visita.

Con el correr de los minutos, Boca reaccionó y comenzó a generar situaciones de peligro, pero se encontró con una destacada actuación del arquero Rodrigo Rey, quien respondió con varias intervenciones clave para sostener la ventaja parcial.

Sin embargo, en la última jugada del primer tiempo, el Xeneize llegó al empate mediante un polémico penal que Milton Giménez cambió por gol, dejando el marcador 1-1 antes del descanso.

En el complemento, el partido se mantuvo abierto, aunque sin grandes diferencias en el resultado. Rey volvió a lucirse al contener un mano a mano frente a Miguel Merentiel, evitando la caída de su arco en la ocasión más clara de la segunda mitad.

De cara a lo que viene, Boca tendrá una agenda cargada: este martes recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, tras su triunfo en Chile ante Universidad Católica, y el próximo domingo visitará a River Plate en el Monumental en una nueva edición del Superclásico.

Por su parte, Independiente pondrá el foco en el torneo local. El sábado 18 de abril enfrentará a Defensa y Justicia en Avellaneda y cerrará la fase regular con compromisos ante Riestra y San Lorenzo, ambos en condición de visitante.

El 1 a 1 de Gimenez para Boca Juniors

Embed MILTON GIMÉNEZ de PENAL para el 1-1 de BOCA JUNIORS ante Independiente.pic.twitter.com/spvq4wwGvn — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) April 12, 2026

El 1 a 0 de Abaldo para Independiente:

Embed MATÍAS ABALDO PONE EL 1-0 DE INDEPENDIENTE ANTE BOCA JUNIORS EN LA BOMBONERA. pic.twitter.com/QNeIrAg95r — dataref (@dataref_ar) April 11, 2026

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