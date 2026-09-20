    • 20 de septiembre de 2026 - 16:24

    Boca ganó 2-0 a San Lorenzo bajo la lluvia y se quedó con un triunfazo en el Nuevo Gasómetro

    El Xeneize se impuso ante el Ciclón por el Torneo Clausura con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel. San Lorenzo jugó con diez desde los 31 minutos del primer tiempo por la expulsión de Insaurralde.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca consiguió una importante victoria por 2-0 ante San Lorenzo, como visitante, por el Torneo Clausura. El partido se disputó bajo una intensa lluvia en el Nuevo Gasómetro y tuvo como momentos decisivos los goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel.

    Leé además

    Boca - Vélez.

    Reclamo de Vélez contra Boca por la Copa Argentina: cuándo se conocerá el fallo de la AFA
    boca juniors avanzo a semifinales de la copa sudamericana: igualo ante san pablo en brasil y clasifico

    Boca Juniors avanzó a semifinales de la Copa Sudamericana: igualó ante San Pablo en Brasil y clasificó

    El encuentro se complicó para el conjunto local a los 31 minutos del primer tiempo, cuando Insaurralde vio la tarjeta roja por una falta sobre Ascacíbar. Desde entonces, San Lorenzo debió afrontar el resto del partido con un jugador menos.

    Boca aprovechó la superioridad numérica en el complemento y logró abrir el marcador a los 12 minutos del segundo tiempo. Leandro Lozano apareció para poner el 1-0 y darle al Xeneize la ventaja en un campo de juego condicionado por la lluvia.

    A los 27 minutos, Miguel Merentiel volvió a golpear para Boca y estableció el 2-0, resultado que se mantuvo hasta el final.

    De esta manera, el equipo xeneize se llevó los tres puntos del Nuevo Gasómetro después de un partido marcado por la lluvia, la expulsión de Insaurralde y la contundencia de Boca en el segundo tiempo.

    Los goles del partido:

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    boca acordo la venta de kevin zenon al atlas de mexico: cuanto dinero recibira

    Boca acordó la venta de Kevin Zenón al Atlas de México: cuánto dinero recibirá

    San Martín

    San Martín de San Juan recibe a Colegiales por la fecha 30 de la Primera Nacional

    Por Redacción Diario de Cuyo
    por el fuerte viento zonda, la liga sanjuanina de futbol suspendio la jornada del domingo

    Por el fuerte viento Zonda, la Liga Sanjuanina de Fútbol suspendió la jornada del domingo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Bethwel Kibet Chumba cruzando la meta.

    Maratón de Buenos Aires: el keniata Bethwel Kibet Chumba conquistó la victoria en poco más de dos horas

    Por Redacción Diario de Cuyo