Boca ganó con suspenso en Chile y arrancó firme en la Copa Libertadores

Por la Copa Libertadores , Boca venció 2-1 a Universidad Católica como visitante y debutó con un triunfo trabajado.

En el inicio de la Copa Libertadores, Boca Juniors logró una victoria importante al imponerse 2-1 frente a Universidad Católica en Chile. El equipo argentino fue eficaz en los momentos clave y sostuvo la ventaja en un cierre cargado de tensión, en un debut exigente que lo posiciona bien en el grupo.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda mostró personalidad desde el arranque, con presión alta, intensidad en la mitad de la cancha y protagonismo ofensivo, lo que le permitió adueñarse de la iniciativa ante un rival que intentó responder con juego físico.

Un primer tiempo de control y contundencia El partido comenzó con fricción y discusiones, pero Boca logró imponerse con el paso de los minutos. A los 15 del primer tiempo, Leandro Paredes sacó un potente remate desde media distancia que se convirtió en el 1-0, marcando el rumbo del encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2041679738507284505&partner=&hide_thread=false QUÉ GOLAZO DE LEANDRO PAREDES EN SU DEBUT EN LA COPA LIBERTADORES. pic.twitter.com/JgPQXA3XRL — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 8, 2026 A partir de allí, el Xeneize manejó mejor la pelota y generó las situaciones más claras, con llegadas de Aranda y Bareiro, aunque sin lograr ampliar la ventaja antes del descanso.

Un segundo tiempo con emociones y final abierto En el complemento, Boca volvió a golpear en el momento justo. A los 19 minutos, Adam Bareiro apareció dentro del área para empujar la pelota y establecer el 2-0, tras una buena jugada colectiva.