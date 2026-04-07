Boca ganó con suspenso en Chile y arrancó firme en la Copa Libertadores

En el inicio de la Copa Libertadores, Boca Juniors logró una victoria importante al imponerse 2-1 frente a Universidad Católica en Chile. El equipo argentino fue eficaz en los momentos clave y sostuvo la ventaja en un cierre cargado de tensión, en un debut exigente que lo posiciona bien en el grupo.
El conjunto dirigido por Claudio Úbeda mostró personalidad desde el arranque, con presión alta, intensidad en la mitad de la cancha y protagonismo ofensivo, lo que le permitió adueñarse de la iniciativa ante un rival que intentó responder con juego físico.
Un primer tiempo de control y contundencia
El partido comenzó con fricción y discusiones, pero Boca logró imponerse con el paso de los minutos. A los 15 del primer tiempo, Leandro Paredes sacó un potente remate desde media distancia que se convirtió en el 1-0, marcando el rumbo del encuentro.
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A partir de allí, el Xeneize manejó mejor la pelota y generó las situaciones más claras, con llegadas de Aranda y Bareiro, aunque sin lograr ampliar la ventaja antes del descanso.
Un segundo tiempo con emociones y final abierto
En el complemento, Boca volvió a golpear en el momento justo. A los 19 minutos, Adam Bareiro apareció dentro del área para empujar la pelota y establecer el 2-0, tras una buena jugada colectiva.
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Con la ventaja, el equipo argentino pareció tener el control, pero Universidad Católica reaccionó y comenzó a empujar, aprovechando algunos desajustes defensivos. A los 37 minutos, Juan Ignacio Díaz descontó tras un error en la salida, lo que le dio vida al conjunto chileno.
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En los minutos finales, Boca sufrió y se replegó, defendiendo cerca de su área ante los centros y la presión constante del rival. Sin embargo, la defensa y el arquero respondieron con firmeza para sostener el resultado.
Un triunfo que vale más que tres puntos
La victoria no solo representa tres unidades, sino también un golpe de confianza para Boca en su debut en la Copa Libertadores, especialmente por haberlo conseguido como visitante.
El equipo dejó en claro que puede ser competitivo en escenarios adversos, aunque también evidenció aspectos a corregir, sobre todo en el cierre de los partidos.
Síntesis
Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Gary Medel, Cristian Cuevas; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.
Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Ángel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Estadio: Claro Arena (Chile)
Árbitro: Gustavo Tejera
Goles:
- PT 15' Leandro Paredes (Boca)
- ST 19' Adam Bareiro (Boca)
- ST 37' Juan Ignacio Díaz (U. Católica)
Cambios:
- Boca: Ander Herrera por Merentiel; Milton Giménez por Bareiro; Juan Barinaga por Weigandt; Marco Pellegrino por Aranda.
- U. Católica: Fernando Zuqui por Medel; Matías Palavecino por Montes; Diego Valencia por J. Valencia; Jimmy Martínez por Cuevas; Diego Corral por González.