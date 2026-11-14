Boca golea 3-0 a Banfield en el Malvinas Argentinas y saca pasaje a la final de la Copa Argentina

El Xeneize y el Taladro se miden este sábado desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas, con el arbitraje de Nazareno Arasa.

Con el boleto al partido decisivo en juego, Boca Juniors y Banfield se enfrentan este sábado en una semifinal de alto voltaje por la Copa Argentina. El encuentro comenzará a las 19 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y contará con transmisión televisiva en vivo a través de la señal TyC Sports.

El equipo que logre imponerse en territorio cuyano sacará pasaje directo a la gran final del certamen federal, instancia en la que ya aguarda Platense. Para impartir justicia en este cruce eliminatorio fue designado Nazareno Arasa como árbitro principal, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del sistema VAR.

El once de Boca para ir por la clasificación Con el objetivo de imponer jerarquía desde el arranque y asegurar su presencia en la definición del torneo, el director técnico Rodolfo Arruabarrena apostará por una formación titular con nombres de peso y desequilibrio ofensivo en todas sus líneas:

Arquero: Álvaro Montero

Defensores: Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Malcom Braida