    • 14 de noviembre de 2026 - 18:36

    Boca golea 3-0 a Banfield en el Malvinas Argentinas y saca pasaje a la final de la Copa Argentina

    El Xeneize y el Taladro se miden este sábado desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas, con el arbitraje de Nazareno Arasa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el boleto al partido decisivo en juego, Boca Juniors y Banfield se enfrentan este sábado en una semifinal de alto voltaje por la Copa Argentina. El encuentro comenzará a las 19 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y contará con transmisión televisiva en vivo a través de la señal TyC Sports.

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    El equipo que logre imponerse en territorio cuyano sacará pasaje directo a la gran final del certamen federal, instancia en la que ya aguarda Platense. Para impartir justicia en este cruce eliminatorio fue designado Nazareno Arasa como árbitro principal, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del sistema VAR.

    El once de Boca para ir por la clasificación

    Con el objetivo de imponer jerarquía desde el arranque y asegurar su presencia en la definición del torneo, el director técnico Rodolfo Arruabarrena apostará por una formación titular con nombres de peso y desequilibrio ofensivo en todas sus líneas:

    Arquero: Álvaro Montero

    Defensores: Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Malcom Braida

    Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacibar

    Delanteros: Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa

    Datos clave del partido

    Instancia: Semifinal de la Copa Argentina

    Hora: 19:00

    Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza)

    Árbitro: Nazareno Arasa (VAR: Lucas Novelli)

    TV: TyC Sports

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